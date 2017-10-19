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亚股逼近10年高位美元上扬 市场对中国GDP数据反应不大
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#国际财经
2017年10月19日 / 凌晨2点46分 / 3 天内

亚股逼近10年高位美元上扬 市场对中国GDP数据反应不大

2 分钟阅读

路透东京10月19日 - 亚洲股市周四升至近10年高位，持续跟随全球股市上扬；与此同时，在美国公债收益率(殖利率)上升的背景下，美元恢复涨势。

中国数据显示第三季经济同比增速从第二季的6.9%略微放缓至6.8%，一如市场普遍预期。市场对该数据反应不大。

由于政府为过热的楼市降温，并整顿风险较大的借贷，市场失去一些动能乃是预料之中。

其他数据显示，中国9月规模以上工业增加值同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增10.3%，尽管投资增速放缓程度超过预期，且房地产销售出现了逾两年来的首次下降。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，接近周二触及的10年高点。

日本股市日经指数.N225上涨0.6%至21年新高，韩国综合股价指数.KS11攀升至历史高位，澳洲股市涨0.2%。

沪综指.SSEC逆势下滑0.3%。

道琼工业指数.DJI周三首次收在23,000点以上，受国际商业机器(IBM)股价跳涨推高，此前IBM暗示将恢复营收增长。

德国DAX指数.GDAXI隔夜刷新纪录高位，得益于欧元疲软。

“周围的环境继续利好整体风险资产市场，全球各经济体逐步复苏，通胀仍保持在低位，”三井住友资产管理驻东京资深分析师Masahiro Ichikawa表示。

“短期可影响市场的潜在因素包括，美联储领导层变化及中国中共十九大会议。”

现任美联储主席叶伦的任期将于2月结束，投资者希望了解美国总统特朗普选谁做继任者。白宫称，特朗普将在“未来数日”公布美联储主席人选决定。

中共十九大周三开幕。关注焦点是习近平主席是否会推进更深入，但有潜在风险的经济和金融市场改革。

美元指数小幅上扬至93.393。

该指数隔夜结束连续四日的涨势，因美国数据平平。不过投资者风险偏好上升打压避险公债价格，10年期美债收益率(殖利率)飙升4个基点之后，美元指数恢复上涨。

美元兑日圆隔夜攀升0.6%后，今日上涨0.05%至113.000日圆。欧元兑美元小涨0.1%至1.1800美元。

大宗商品方面，布兰特原油期货跌0.1%至每桶58.11美元。

布兰特原油周三因有关两伊关系紧张的担忧而涨至三周高位58.54美元，但随后失去动能，因美国炼油率下降以及原油库存意外上升，暗示美国石油需求放缓。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)

编译 许娜/侯雪苹/王兴亚/李爽/王丽鑫/王琛；审校 徐文焰/高琦/王颖/张荻/于春红

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