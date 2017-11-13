美国税改不确定性打压亚股下跌 英镑亦挫低

路透东京11月13日 - 亚洲股市周一在谨慎交投中回落，投资者在等候美国共和党是否能迅速达成税改协议；英镑下跌，因对首相特雷莎·梅领导权的疑虑升温。

日股日经指数.N225跌0.7%，拖累MSCI明晟亚太地区股指跌0.4%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数仅跌0.05%。

美国股市标普500指数周五结束八周连涨，因周四披露的美国参院税改案，与众议院税改提议有歧见，这促使投资者获利了结。

目前鲜有达成妥协的迹象，众议院起草税改案的委员会的负责人反对参议院共和党的一项提议，该提议将提高对部分中产阶级的税收。

“所有人都在关注众参两院的代表将对各自的税改案作何调整，”瑞穗证券的首席策略师Nobuhiko Kuramochi说。

“存在争议并不意外，但对市场来说是一个艰难时期，”他说。

汇市方面，美元亦受到减税计划不确定性压抑。

欧元兑美元EUR=小幅下跌，报1.1647美元，欧元上周甫创四周来首次周线上涨。

美元兑日圆JPY=报113.58日圆，较一周前触及的近七个月高点114.735日圆下跌逾1日圆。

英镑再度承压，兑美元GBP=D4下跌0.5%，至1.3120美元，Times of London周日报导称，40名保守党议员同意签署一份针对首相特雷莎·梅的不信任函。

比特币BTP=BTSP周日一度低见5,555美元，单周跌幅达22%，为7月初以来最大跌幅，因部分交易员抛售比特币，买进类似的Bitcoin Cash。

比特币最新报5,948，较上周三触及的记录高位7,888美元下跌近25%。

油价在亚洲早盘走坚，因市场对沙特阿拉伯政局不稳感到忧心。

有关巴林油管爆炸的消息，令市场更加担心沙特及其他逊尼派盟友与什叶派伊斯兰国家伊朗之间不断升级的紧张关系。巴林当局称，油管爆炸是由于遭到“恐怖份子”破坏。

布兰特原油期货交投于每桶63.63美元，微涨0.2%，距离上周触及的两年高位64.65美元不远。

美国原油期货涨0.25%至56.88美元。

交易员也在密切关注石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉的情况。该国周一将召开会议，与投资者讨论重新商定600亿美元的外债安排。

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周日表示，绝对不会出现债务违约；会议前的乐观情绪推动该国债券上周五大涨。

“从基本面来看，委内瑞拉仍存在违约风险，如果资金耗尽，其石油业务将被迫中断。考虑到该国庞大的石油产量，如果发生上述情况，就可能影响到油价，”野村证券资深大宗商品分析师Tatsufumi Okoshi称。(完)