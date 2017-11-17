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2017年11月17日 / 凌晨4点20分 / 更新于 1 天前

（更正）亚洲股市应美国税改题材上涨 美元受美国检方行动打击

2 分钟阅读

（更正：因译文有误，内文第二段改为“包含特定关键词的俄罗斯相关文件”，非“包含特殊俄语关键词的文件”）

路透东京11月17日 - 亚洲股市周五强劲上涨，因强劲财报及美国国会在税制改革上有所进展，提振市场人气，不过投资人指出，减税措施要过关还要通过层层阻碍。

美元下跌，此前华尔街日报报导称，美国特别检察官穆勒(Robert Mueller)的调查小组上月对总统特朗普的竞选团队发出传票，要求十几名官员交出包含特定关键词的俄罗斯相关文件。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.8%。日股日经指数.N225涨0.4%，延续周四创下近三周盘中低位后的反弹走势。

美股主要股指周四大涨，因沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)及思科(CSCO.O)在财报出炉后劲升。

标普500指数.SPX涨0.82%，周线因此转为上涨，上日则创下三周低位；纳斯达克指数.IXIC则升1.3%，收创纪录高位6,793.29点。

MSCI明晟全球市场指数周四中止连五日跌势，上涨0.80%，单日涨幅为两个月来最大。

垃圾债价格急速反弹，iShares高收益债券ETF上涨近1%，收复了本月初以来失地的逾一半。

“过去几天市场一直提防信贷产品的跌势，但似乎只是出现了一波良性修正。由于欧洲央行和日本央行仍在挹注流动性，全球资产市场将得到支撑，”三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa说。

美国众议院通过了特朗普所寻求的全面减税方案，通过了第一个或许也是障碍最小的一个议案，这激起对风险资产的新买兴。

接下来将轮到美国参议院讨论税改案，参议院版本的税改已经遭遇一些共和党人士的反对。参议院料将不会有决定性的行动，直到下周的感恩节假期过后。

华尔街多头人气扶助美国两年期公债收益率升至九年高位，而美联储12月加息似几成定局。

美国联邦基金利率期货目前显示，美国在明年6月以前再度加息的机率高达九成左右，为近几个月来最高水准，只不过在一个月前机率仅约五成。

然而，在媒体报导穆勒对十多名政府官员发出传票后，美元闻讯即失去动能，进而全面下滑。

美元兑日圆JPY=下跌0.5%至112.46，触及近一个月低位。

欧元兑美元EUR=上涨0.4%至1.1815，小幅升向周三所创一个月高位1.1862美元。

亚币中，有经常帐盈余的国家货币见涨。

韩元KRW=涨至逾一年最高，本周以来上涨2.4%；泰铢THB=触及两年高位，马币(林吉特)MYR=MY涨至一年高位，本周以来分别涨0.8%和0.7%。

比特币触及纪录高位7,997美元，迅速自上周30%大跌中反弹。

油价从上周所及两年高位回落，因有迹象表明美国供应在增长，有可能破坏石油输出国组织(OPEC)收紧油市的努力。

美国原油期货报每桶55.34美元，日内涨0.4%，但仍在过去几天交投区间内，本周以来跌2.5%。

布兰特原油期货触及两周低位每桶61.08美元，最新报61.24美元，日内跌0.2%。

MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现(%)：tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)

编译 张明钧/戴素萍/白云/龚芳/刘秀红；审校 李爽/王颖/许娜/李婷仪/汪红英

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