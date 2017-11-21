全球经济增长乐观前景助推亚股 美元走势强劲

路透东京11月21日 - 亚洲股市周二小幅上涨，因更多全球经济强劲的证据给投资者信心；美元则在一周高点附近徘徊，因美债收益率(殖利率)上涨且欧元低迷。

美股隔夜涨势也助推MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.5%，向本月稍早触及的10年高位回升。

韩股综合股价指数.KS11上涨0.3%，澳洲股市攀升0.2%，日股日经指数.N225上扬1.1%。沪综指.SSEC小升0.2%，香港恒生指数.HSI涨0.7%。

全球股市今年受到强劲支撑，得益于全球经济改善推动企业获利增加。

这种信心隔夜再度展现出来，德国的乐观数据帮助指标DAX指数 .GDAXI摆脱了德国执政联盟谈判破裂引发忧虑的打击。

德国数据显示工业活动强劲；同时世界大型企业研究会公布的数据显示，美国10月领先指标上升1.2%，升幅比路透调查分析师的预估高出一倍。

电信和科技类股带领美国股市周一收高，道琼工业指数.DJI升向两周前触及的纪录高位。

汇市方面，美元指数持于隔夜所及一周高位94.104附近。

美元受到美债收益率上升的提振，两年期美债收益率隔夜触及九年高位1.755%。

美国公债收益率上扬归因于投资者消化美联储继续升息的预期、以及美国财政部料将增加发债--以短期和中期债券为主。

“考虑到当前美国薪资和物价趋势，美联储明年至多仅会升息两次，因此两年期美债收益率现在似乎已经升得太高，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji表示。

美元走高的另一原因是，德国总理梅克尔未能组建三方执政联盟，使德国陷入政治危机，拖累欧元走低。

在亲商的自由民主党(FDP)退出谈判后，梅克尔旋即表示她将告知德国总统无法组建联合政府。梅克尔所在的保守党派在9月的大选中胜出，但获得的席位比上次大选减少。

“所以欧元区令投资者担心的又一问题已经形成，欧元未来数日可能继续走低，除非能够迅速找到有关德国政府的解决方案，”High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg写到。

欧元兑美元基本持平于1.1732美元，但仍接近周一创下的六日低点1.1722美元。一周前，受强劲的德国增长数据推动，欧元升至一个月高点1.1862美元。

美元兑日圆持稳报112.640，隔夜触及一个月低点111.890后反弹。

澳元和新西兰元均小跌，兑美元分别报0.7536和0.6799.

油价持稳，因美国产出增加，抵消对产油国减产协议延长的预期带来的提振效应。

布兰特原油期货报每桶62.25美元，比上日收盘价高0.04美元。美国原油期货涨0.02美元报每桶56.43美元。

现货金升0.2%报每盎司1,279.43美元，隔夜因美元反弹而跌逾1%。(完)