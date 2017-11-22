亚洲股市劲扬 受全球经济增势和企业获利提振

路透悉尼11月22日 - 亚洲股市融入全球市场涨势，周三创出10年新高，因全球经济增长强劲和企业获利增加吸引投资者进入股市，油价亦因减产预期而跳涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周三上涨0.6%，受能源和科技板块涨势支撑。

该指数在今年的多数时间内上涨，今年以来只有一个月录得月线跌幅，今年迄今已上涨约33%，有望创2009年以来的最大年线涨幅。2009年该指数全年上涨68%。

日经指数.N225周三上涨0.8%，韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.4%。澳洲S&P/ASX 200指数小幅升向6,000点的关键技术水准。

随着亚洲依赖贸易的经济体享受强劲的海外销售，全球经济今年走强引发了对股票的无尽需求。

“新兴市场在上涨，这也是交易员获得较好回报的地区，”IG驻墨尔本的首席市场策略师Chris Weston说。

“尤其是亚洲，看来表现超强，”他补充道。“确实有积极的基金经理追求表现。”

香港恒生指数.HSI今年迄今上涨35.5%，沪深300指数.CSI300则涨27.4%。

标普500指数.SPX及纳斯达克指数.IXIC周二均涨至收盘纪录高位，而道琼工业指数.DJI则改写盘中新高。

部分基金经理表示，希望在年底前获得额外收益的投资人涌向科技类股，苹果(AAPL.O)、Alphabet(GOOGL.O)及亚马逊(AMZN.O)股价均告大涨。

虽然市场预期美联储下月将升息，但分析师称这不太可能打压股市，因金融市场依然宽松。

美债收益率曲线周二为10年来最平，因通胀低迷和全球对收益的需求支撑长债。指标10年期美债收益率小涨至2.3559%。

两年期美债收益率在1.77%，为2008年以来的最高，并有望自2000年12月以来首次超过澳洲两年期公债收益率。

汇市方面，美元兑主要货币普遍走贬，兑日圆JPY=则连跌第二日。

澳元兑美元AUD=D4持稳于0.7576美元左右，接近隔夜因澳洲央行政策会议记录措辞偏鸽派而触及的五个月低位0.7532美元。

欧元EUR=在1.1741美元处踏步，脱离了近期触及的一个月高位1.1860美元。

大宗商品方面，油价持坚，因报告称美国原油库存下降，且市场预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将延长至2018年3月以后。

美国原油涨0.83美元至每桶57.66美元；布兰特原油攀升0.51美元至63.08美元，距本月稍早触及的两年半最高64.65美元不远。

期铜连续第四日上扬，现货金几无变动报1,280.61美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T

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