美元承压但美债价格反弹 因美联储对通胀立场谨慎

路透悉尼11月23日 - 美元周四处于守势，上日创五个月最大跌幅；公债价格反弹，因市场臆测美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧货币政策的步伐可能不如此前预想的那么大。

亚洲股市持稳，日本市场今日因假期休市，美国市场也因感恩节假期休市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.15%，创出10年新高，港股恒生指数.HSI亦上涨。

美元下跌前公布的美联储上次会议的记录显示，很多决策者担心通胀在低于央行目标2%的水准停留的时间可能比预期更长。

这呼应了美联储主席叶伦的讲话，并促使市场调降对明年会有更多加息的预期。叶伦表示，她对通胀前景感到不确定。

虽然美联储在12月升息至1.25-1.5%区间几乎可以说确定无疑，但联邦基金利率期货<0#FF:>的走势显示，明年底之前利率仅会位于1.75%。

“临近感恩节之际美元走势已然蹒跚，美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录是雪上加霜，”西太平洋银行资深外汇分析师Sean Callow称。“FOMC似乎越来越担心通胀‘持续疲软’的问题。”

“如果2018年进入‘鲍威尔暂停’，投资者想知道为什么应该购买更多美元也是有情可原，”他称，指的是新任命的美联储主席鲍威尔。

**债券全线上涨**

美元指数基本持平，报在93.244。隔夜下跌0.75%。

欧元兑美元EUR=涨至1.1821，周三自1.1731美元攀升。美元兑日圆JPY=周三跌至111.2日圆，为9月20日以来最低点，创下5月以来最大单日跌幅。

美联储的鸽派转变，协助打破了短期美债价格的跌势，两年期美债收益率下滑近五个基点至1.727%，为9月初以来的最大单日跌幅。

这样的反弹走势向亚洲市场扩散，澳洲10年期公债收益率跌至6月以来的最低位，交易商预测欧洲债券也将跟随这样的走势。

美股相比之下表现平静，道琼工业指数.DJI跌0.27%，标普500指数.SPX跌0.08%，纳斯达克指数.IXIC涨0.07%。

威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)和AT&T (T.N)分别上扬2.0%和1.6%，因市场押注美国政府计划废除奥巴马执政时期实施的网络中立规定，将使这两家公司受益。

美元下跌提振大宗商品，现货金上涨至每盎司1,290.02美元，隔夜涨0.9%。

油价涨势暂停，此前触及逾两年高位，因加拿大至美国的的一条重要输油管道关闭。

美国原油期货跌0.1美元至每桶57.92美元，周三跳涨2%，触及2015年中期以来高点；布兰特原油期货跌0.16美元至每桶63.16美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)