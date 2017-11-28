中国股市续跌拖累亚股脱离十年高位 美元持稳

路透悉尼11月28日 - 亚洲股市周二脱离十年高位，中国股市连续第二日下挫；美元在参议院就税改计划投票前持稳。

随着中国当局大力打击影子银行和其他风险较大的融资形式，债券收益率上升，打击了中国市场投资者信心。融资成本上升或压抑企业获利。

中国股市沪深300指数.CSI300今年已跳涨22%，涨势集中于少数大型权重股。0221GMT，沪深300指数下跌0.3%，沪综指跌0.2%。

“股市涨势广度及参与度不足，是中国当局担心股市继续以低参与度上涨的重点所在，”IG Markets首席策略分析师Chris Weston称。

“问题在于中国内地股市这个交易日是否继续进一步下跌，以及会不会蔓延至香港，甚至可能波及日本、韩国及澳洲？”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数由上周高位570.21点下跌0.3%，11月恐将录得跌幅。

今年大部分时间该指数一直处于升势，2017年仅录得过一次月线下跌。

澳股持平，日股日经指数.N225涨0.2%。

美股周一涨跌不一，标普500指数.SPX微幅收低，纳斯达克指数.IXIC收低0.1%，道琼工业指数.DJI收涨0.1%。

美元兑日圆JPY=微跌至111.27日圆，距近期触及的两个半月低位不远，因多头担心美国减税计划可能延迟。

欧元EUR=持稳于1.1898美元，接近两个月高位。

美元隔夜受到短暂提振，美国总统特朗普推文称税改议案“进展非常良好”。

特朗普在发出这篇推文之前，周一和参议院财务委员会的共和党参议员会晤，探讨完成这项大规模的税改立法的策略，参议院全体关键性投票可能最快在周四进行。

另外，美国参议院金融委员会周二将召开听证会，以确认鲍威尔的美联储主席提名。如果他的提名得到确认，将必须在收紧政策方面兼顾仍然疲弱的薪资及通胀。

债市担心美联储将会过度升息，把通胀压得过低，最终减慢经济增速。

这是最近几周收益率曲线显着趋平的主要推手。两年期和10年期公债收益率曲线距离倒挂现象仅相差58个基点，收益率曲线倒挂往往预示衰退即将到来。

大宗商品市场方面，美国原油期货下跌0.29美元，报每桶57.82美元，隔夜曾下跌逾1美元。布兰特原油期货下跌0.13美元至每桶63.71美元，但距离本月稍早所及近两年半高点64.65美元不远。

现货金微跌至每盎司1,293.30美元。

MSCI明晟全球指数、 MSCI明晟亚太地区(除日本)、 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)