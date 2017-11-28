FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国股市续跌拖累亚股脱离十年高位 美元持稳
频道
专题
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
美联储
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
深度分析
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
深度分析
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月28日 / 凌晨2点50分 / 2 天前

中国股市续跌拖累亚股脱离十年高位 美元持稳

2 分钟阅读

路透悉尼11月28日 - 亚洲股市周二脱离十年高位，中国股市连续第二日下挫；美元在参议院就税改计划投票前持稳。

随着中国当局大力打击影子银行和其他风险较大的融资形式，债券收益率上升，打击了中国市场投资者信心。融资成本上升或压抑企业获利。

中国股市沪深300指数.CSI300今年已跳涨22%，涨势集中于少数大型权重股。0221GMT，沪深300指数下跌0.3%，沪综指跌0.2%。

“股市涨势广度及参与度不足，是中国当局担心股市继续以低参与度上涨的重点所在，”IG Markets首席策略分析师Chris Weston称。

“问题在于中国内地股市这个交易日是否继续进一步下跌，以及会不会蔓延至香港，甚至可能波及日本、韩国及澳洲？”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数由上周高位570.21点下跌0.3%，11月恐将录得跌幅。

今年大部分时间该指数一直处于升势，2017年仅录得过一次月线下跌。

澳股持平，日股日经指数.N225涨0.2%。

美股周一涨跌不一，标普500指数.SPX微幅收低，纳斯达克指数.IXIC收低0.1%，道琼工业指数.DJI收涨0.1%。

美元兑日圆JPY=微跌至111.27日圆，距近期触及的两个半月低位不远，因多头担心美国减税计划可能延迟。

欧元EUR=持稳于1.1898美元，接近两个月高位。

美元隔夜受到短暂提振，美国总统特朗普推文称税改议案“进展非常良好”。

特朗普在发出这篇推文之前，周一和参议院财务委员会的共和党参议员会晤，探讨完成这项大规模的税改立法的策略，参议院全体关键性投票可能最快在周四进行。

另外，美国参议院金融委员会周二将召开听证会，以确认鲍威尔的美联储主席提名。如果他的提名得到确认，将必须在收紧政策方面兼顾仍然疲弱的薪资及通胀。

债市担心美联储将会过度升息，把通胀压得过低，最终减慢经济增速。

这是最近几周收益率曲线显着趋平的主要推手。两年期和10年期公债收益率曲线距离倒挂现象仅相差58个基点，收益率曲线倒挂往往预示衰退即将到来。

大宗商品市场方面，美国原油期货下跌0.29美元，报每桶57.82美元，隔夜曾下跌逾1美元。布兰特原油期货下跌0.13美元至每桶63.71美元，但距离本月稍早所及近两年半高点64.65美元不远。

现货金微跌至每盎司1,293.30美元。

MSCI明晟全球指数、 MSCI明晟亚太地区(除日本)、 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)

编译 李爽/蔡美珍/王琛/张涛/汪红英；审校 王颖/艾茂林/白云/王兴亚/龚芳

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below