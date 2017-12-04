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美国税改计划取得进展推高美元 亚股接近一个月低位
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2017年12月4日 / 凌晨3点00分 / 1 天前

美国税改计划取得进展推高美元 亚股接近一个月低位

2 分钟阅读

路透悉尼12月4日 - 美元周一反弹至两周高位，标普指数期货上扬，因参议院周末通过税改议案，提高了美国更加积极升息的机率。

亚洲股市的反应没那么热烈，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数徘徊在一个月低点附近，因担心美国货币政策收紧可能会从新兴市场吸走流动性，并拖累全球经济成长。

交易商将关注英国首相特雷莎·梅和欧盟执委会主席容克就英退协议举行的会议。

欧元兑美元EUR=下滑0.1%，英镑兑美元GBP=持稳，有媒体报导称英国和欧盟接近就分手条款达成协议。

美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。特朗普税改的目标是降低企业和富人税负，同时对普通美国民众的税负做出一系列调整。

此举可能进一步提振企业获利，并引发一波股票回购。美国股市已经连涨数月，因寄望华盛顿方面大幅削减企业税。

E-迷你标普500指数期货周一跳升0.6%，不过亚洲股市本周开局疲弱。

中国沪深300指数.CSI和沪综指.SSEC分别下跌0.2%，澳洲股市下跌0.1%。日本日经指数.N225下跌0.2%。

“如果你确实看到美国在2018年实行财政刺激，那么全部可能后果就是加快美国进一步收紧政策的必要性，可能间接地对新兴市场造成负面影响，”IG的墨尔本首席市场策略师Chris Weston表示。

“如果实际收益率走高，而且美元进一步上涨，那么新兴市场和亚洲就会陷入困境，”Weston补充道。

美国公债价格下跌，收益率急剧上升，因财政政策料将放松，即便经济处于或接近充分就业状态。

美国两年公债收益率上涨至1.806%，而十年期公债收益率上涨至2.4026%。

美元兑日圆JPY=跳涨0.7%，高至11月17日以来最高位112.98日圆。上周累计攀升0.5%，继连三日下跌后令多头暂获喘息之势。

美元指数涨0.2%。

尽管美元全线上涨，而澳元兑美元AUD=在0.76美元左右获得支撑，因铁矿石期货连续第四日上涨。

铁矿石是澳洲最大的出口创汇商品，其价格走高可提振澳洲国民收入和企业获利。

比特币徘徊在接近周日创下的历史高位11,800美元，此前美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，将允许芝商所(CME.O)及CBOE Global Markets(CBOE.O)推出比特币期货，为加强监管以及比特币得到主流采纳打开了大门。

比特币在卢森堡Bitstamp交易所最新报约11,230美元。

在大宗商品市场，美国原油期货下跌0.37美元至57.99美元。布兰特原油期货跌0.35美元至63.38美元，脱离上个月创下的近两年半高位64.65美元。

现货金跌0.4%至每盎司1,275.15美元。

MSCI明晟全球指数、 MSCI明晟亚太地区(除日本)、 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)

编译 许娜/杜明霞/张涛/王琛/戴素萍 审校 艾茂林/孙茉莉/龚芳/于春红/陈宗琦

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