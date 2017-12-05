亚股走势低迷 科技股颓势抵消围绕美国减税的乐观人气

路透东京12月5日 - 亚股周二走势低迷，因投资者出脱科技类股，对该地区的部分科技权重股造成冲击，尽管美国大幅减税的预期支撑着风险人气。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数几无变动，通讯类和金融类股的涨幅抵消了半导体类股的颓势。日股日经指数.N225跌0.5%，此前大涨的科技类股领跌。

“我认为今年股市强劲大涨后遇到了减速带，”大和证券资深策略师Yukino Yamada表示。

今年以来MSCI明晟亚太地区(除日本)指数累计上涨近30%，料创下自2010年以来最大年度涨幅。

美国股市标普500指数.SPX周一收跌，因今年以来拉动美股大涨的科技板块大跌1.9%。标普500指数盘中曾创下纪录高点。

科技板块指数触及五周低点，较一周前创下的纪录高位下跌4.3%，不过今年累计上涨33%，仍然是今年表现最好的板块。

投资人买入银行和零售类股，这些股票预计将从企业税下调政策中受益。

美国参议院周末以微弱多数票通过共和党的税改议案，为总统特朗普降低企业税负的目标扫清一大障碍。

标准普尔500银行类股指数涨升2.3%，之前受挫的百货商店类股也上涨。

“一些高科技股估值过高。若要大盘继续攀升，需要板块轮动，”Asset Management One研究主管Nobuyuki Kashihara称。

“整体而言，全球股市受到全球经济同步增长的支撑，”他补充说。

在外汇市场上，美国减税带来的乐观情绪支撑美元，尤其是美元兑日圆汇率。

但市场对于“通俄门”调查的担忧，令市场的热情略为冷却。

美元兑日圆JPY=在亚洲时段几无变动，交投在112.48日圆，周一曾度触及逾两周来的最高位113.09日圆。

欧元兑美元EUR=持稳在1.1875美元，稳然守在1.1810-1.1960美元区间，德国两大主要党派有望组建大联合政府的憧憬有利于欧元。

英镑兑美元GBP=交投在1.3475美元，脱离了上周触及的两个月高点1.3550美元，此前欧盟执委会主席容克与英国首相特雷莎·梅未能就退欧协议达成共识。

澳元兑美元AUD=涨0.6%至0.7637美元，此前出炉的澳洲10月零售销售数据胜过预期。

比特币跌1.3%至11,470美元，仍盘旋在周日所及纪录高位11,800美元附近。

油价略微上扬，对美国原油库存下降的预期带来提振，且上周石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成协议延长减产。油价周一跌逾1%。

美国原油期货报每桶57.55美元，日内涨0.1%。

布兰特原油期货升0.1%报62.52美元。

一些市场人士担心，也门前总统萨利赫(Ali Abdullah Saleh)被杀，可能加剧该国动荡情势，对通过曼德海峡(Bab al-Mandeb strait)的主要船运路线构成安全威胁。

MSCI明晟全球指数、 MSCI明晟亚太地区(除日本)、 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T

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