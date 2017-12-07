亚股徘徊在两个月低点附近 受累于增长和美国政策风险

路透东京12月7日 - 亚股周四徘徊在两个月低点附近，油价、铜价走软和美国政策的不确定性让很多投资者离场观望，但部分高科技巨头在之前重挫后有所反弹。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数基本持平。该指数较11月23日创下的10年高点下跌4.7%，因投资者在今年股市大涨后了结获利。

腾讯(0700.HK)和阿里巴巴(BABA.N)等科技巨擘反弹，但包括韩股浦项钢铁(005490.KS)等材料股在内的其他一些股票承压。

日经指数.N225早盘收升1.27%，周三创3月末以来最大单日跌幅。

投资者关注美国税改议案情况。如果美国国会不能就支出计划达成一致，美国政府有可能关门。

美国总统特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，有人担心这会导致中东发生暴力冲突。

“我想说，市场在继过去三个月或六个月的上涨之后，正在经历一个健康的调整。我认为我们不必恐慌，”大和总研分析师壁谷洋和表示。

MSCI明晟全球市场指数接近周三触及的两周低点，而华尔街标准普尔500指数.SPX连续第四个交易日小幅下跌。

近几周给全球股市带来压力的美国科技股跌势有所缓和，标准普尔科技股反弹0.75%。

但随着石油价格的下跌，能源类股隔夜拖累美国股市。

周三大跌后，油价徘徊在两周低点附近。美国成品油库存急剧上升表明需求可能正在减弱，而美国一周原油产量再创周度历史新高。

美国原油期货在亚洲交易时段上涨0.3%至每桶56.14美元，但并未远离周三低点55.87美元。

布兰特原油期货涨0.3%至每桶61.42美元，周三曾跌至11月中以来最低点61.13美元。

期铜价格在本周稍早也大幅下跌，引发对于全球经济前景的担忧。

“回顾一下过去10年中国工业生产增长状况和铜价表现，可以说铜价看起来仍有些昂贵。如果投资者愈发担心中国产出可能放缓，铜价进一步下滑就不足为奇，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji称。

期铜报每吨6,578美元，日内上涨0.4%，但距离周二所及两个月低点6,507.5美元不远。

汇市方面，美元指数守在近两周高位处，却动能尽失，很多投资者在等待观察美国参众两院共和党人如何弥合税改计划的分歧。

欧元兑美元EUR=报1.1800，周三曾跌至两周低位1.1780。

美元兑日圆JPY=微跌至112.44，自周一所及逾两周高位113.09进一步下滑。

英镑处于守势。周三触及一周低位1.3358美元，因市场越来越担心在下周的关键欧盟峰会前，英国脱欧磋商可能不会打破僵局。

英镑兑美元GBP=D4最新报1.3381。

比特币价格继续疯狂上涨，在加密货币交易所Bitstamp中一度大涨3.5%至纪录新高14,095美元。现已回落至13,768美元，日内上涨约1%。

现货银延续自上月底的跌势，触及近五个月低位每盎司15.94美元。

MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现(%)：tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)