亚洲股市连涨之后稍作喘息 布兰特原油突破65美元

路透悉尼12月12日 - 连涨三日后，亚洲股市周二稍作喘息进行整理，寄望于全球经济增长向好的势头盖过美国本周或将升息的影响。

最新的乐观消息来自中国。中国最新出炉的金融数据整体表现较为亮眼，11月远超预期的新增信贷支撑当月社融增量走高及M2环比回升。这对本周稍后公布的零售和工业产值数据可能是个好兆头。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在平盘上下波动，过去三个交易日反弹2%。

亚太市场走势波动不大，中国股市沪深300指数.CSI300跌0.2%，澳洲股市涨0.1%。日本股市日经指数.N225同样持稳，周一创下25年收盘高位。

美国股市周一收盘上涨，受助于科技股上扬，以及能源股随油价走高。道琼工业指数.DJI收涨0.23%，标普500指数.SPX收升0.32%，纳斯达克指数.IXIC涨0.51%。[

周一早高峰时段，一名孟加拉男子在纽约某交通枢纽引爆绑在身上的自制炸弹，造成自己和另外三人受伤，纽约市长白思豪称之为未遂恐怖袭击。但该事件并未对市场造成持久的影响。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三将结束为期两日的政策会议，欧洲央行将在周四开会，因此投资者继续密切关注政策决定。

摩根大通的经济学家David Hensley怀疑，美联储可能会上调经济增长预估，但下调对失业率的预估，这可能会令其展望利率的“点阵图”面临上行风险。

“点阵图之前暗示2018年升息三次；升息四次的可能性几乎也一样大，”他警告称，这一转变可能会提振美元但可能打击债券。

“欧洲央行可能会强调其在较长时间内维持低利率的立场，并将继续与美联储保持一段距离，”他说，“该央行工作人员可能会上调2018年增长预估，我们认为核心通胀预估会显示复苏步伐比之前更加缓慢。”

**利差不是全部**

美联储和欧洲央行的政策差异照理应当对美元有利，政策差异已导致美国两年期公债收益率与德国两年期公债收益率之差从上年同期的188个基点扩大至256个基点。

收益率之差上次达到这一高位是在1999年。

但今年迄今欧元兑美元上涨12%，美元指数跌8%，表明利差并非影响外汇市场的全部因素。

欧元兑美元EUR=周二持稳于1.1768美元，隔夜未能突破1.1812美元附近的阻力位。美元兑日圆JPY=在113.48日圆附近徘徊，略低于一个月高点113.69日圆。

花旗交易员指出，外汇市场的隔夜银行间成交量比平均水平低35%，周二还可能延续交投清淡势头。

比特币走势变动不大，在Bitstamp交易所BTC=BTSP最新报16,350美元，比特币期货合约则跌至17,800美元。

大宗商品方面，金价仍不受青睐，报每盎司1,243.90美元；上周曾创5月以来的最大单周跌幅。

油价上扬，因之前北海的一条重要输油管道临时关闭。

布兰特原油期货涨0.38美元，报每桶65.07美元，周一跳涨1.35美元。美国原油期货涨0.26美元，报每桶58.25美元。

MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现(%)：tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)