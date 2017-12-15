亚洲股市小跌 美国税改疑虑打击人气

路透东京12月15日 - 亚洲股市周五回吐稍早温和涨幅，但周线预料仍将上涨；美股上日因税改进展疑虑而受挫，损及此间市场人气。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.5%，不过周线料上涨0.7%。

中国股市下跌，沪综指.SSEC跌0.9%，沪深300指数.CSI300跌1%。

日本股市日经指数.N225跌0.1%，脱离盘中低点，但本周仍下跌0.6%，尽管有新迹象显示经济动能正在累积。

日本央行短观调查显示，第四季日本大型制造业企业信心连续第五个季度改善，触及11年高点。

“日经指数午后脱离低点，主要受期货带动的买盘提振，”三井住友信托控股的资深市场分析师Ayako Sera称。“但该地区人气依然脆弱，将令上行空间受限。”

周四数据显示，美国11月零售销售增幅大于预期，上周美国初请失业金人数降至近44年半最低水平。表明美国经济保持强劲，可能为美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年进一步升息铺平道路。

美联储周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。

“美联储本周的举措基本上可视为温和升息，” U.S. Bank私人客户集团首席投资官Bill Northey说。

“这基本上很符合预期，我觉得一个让人吃惊的地方在于，他们大力上调了对2018年经济增长的预估，却没有相应上调通胀预期，”他说。“这让我们预期2018年升息大约三次。”

美股周四三大主要指数下滑，标普500指数.SPX创一个月最大单日跌幅，投资者对共和党税改之路恐怕遇阻的忧心，盖过强劲经济数据带来的乐观情绪。

美国国会共和党人本周对税改达成一项协议，针对企业及富有美国人减税的最终立法版本达成共识，参众两院预计下周进行表决。但该议案尚未取得必要的关键参议员的支持，投资者担心万一法案没过关恐怕对股市造成压力。

美元指数上涨0.1%报93.606，周线下滑0.3%。

美元兑日圆JPY=持稳在112.38日圆，日内持平，但周线下跌1%，而且脱离了周二所及的一个月高位113.75。

欧元EUR=持稳于1.1780美元。欧洲央行周四上调欧元区经济增长和通胀预估，但坚持承诺只要形势需要将继续提供经济刺激。

英镑GBP=持稳于1.3436美元。英国央行周四一如预期，维持利率不变。

比特币在Bitstamp交易所上涨4.1%至17,082.37美元，稍早曾追平周二触及的纪录高位17,428.42美元。

原油期货延续涨势，周四油价因英国北海福尔蒂斯输油管线继续关停而得到支撑上扬，尽管预估显示全球原油供应明年初将出现过剩。

美国原油期货涨0.3%或0.15美元，报每桶57.19美元，隔夜曾上涨0.8%。布兰特原油期货涨0.1%或0.05美元，报63.35美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)