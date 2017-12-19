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亚股受美股涨势激励走升 美元原地踏步
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#国际财经
December 19, 2017 / 3:28 AM / 2 days ago

亚股受美股涨势激励走升 美元原地踏步

2 分钟阅读

路透东京12月19日 - 亚股周二上涨，隔夜美股触及纪录高位，因市场寄望美国国会将通过税改法案，但交易员对该法案的经济影响持谨慎看法，令美元原地踏步。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%。

澳股S&P/ASX 200指数上涨0.6%，恒生指数.HSI上扬0.7%，上证综指.SSEC升0.4%。

韩国综合股价指数.KS11跌0.2%。日经指数.N225回吐稍早涨幅，早盘微升0.04%。

美国股市周一创出纪录收盘高位，因随着共和党税改议案朝最终通过又迈进了一步，对企业税可能下调的乐观情绪增强。

最近几周有关美国总统特朗普能否成功推行其政策的预期反复变化，令全球市场大受冲击。

按照税改议案，将把美国企业税率从35%调降至21%。投资者预期此举将提升企业获利，并刺激股票回购及提高派息。

“尽管市场已经基本消化了下调企业税的预期，但这确实有利美国企业，”三井住友资产管理驻东京资深分析师Masahiro Ichikawa表示。

“美股引领下的股市整体上涨趋势势将持续一段时间。”

美元指数持平报93.699，隔夜跌0.25%，因一些交易员质疑税改带来的整体经济影响。

外界质疑税改是否能够像预期的那样促进大规模资金汇回美国，美元也因此受阻。

“议案计划削减汇回的海外获利的税率，这是一项永久性措施，而非临时性举措。因此企业觉得并不需要急于把资金汇回国内，意味着对美元的支持力度不大，”三井住友资产管理的Ichikawa称。

    另外，虽然美联储决策官员认为税改会为美国经济带来短期提振，但他们却预测经济增长到2020年会放缓至约2%，不会如特朗普及其政府所预测的那样增至3%左右。

    欧元兑美元EUR=持稳于1.1785，上日涨0.3%。美元兑日圆JPY=也持稳于112.605，此前从隔夜高点112.840回撤。

    大宗商品方面，油价变动不大，在尼日利亚石油工人取消全国大罢工之后，油价来自北海油管暂停输油的支持力道为之消散。

    布兰特原油期货下跌0.02美元，报每桶63.39美元，美国原油期货上涨0.05美元，报57.21美元。

    现货金持平在每盎司1,260.92美元，金价上日因美元疲软而上涨0.5%。

    比特币在Bitstamp交易所报价下跌0.6%，报18,849美元。(完)

    编译 李春喜/王丽鑫/李爽/王兴亚/李婷仪 审校 徐文焰/高琦/杜明霞/张明钧/艾茂林

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