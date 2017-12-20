投资者静待美国税改案获批之际亚股小涨 美元持稳

路透东京12月20日 - 亚股周三小幅上涨，未理会美国股市跌势，因为期待已久的美国税改议案在国会得以推进；而美国公债收益率上升提振了美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.1%，日经指数.N225在午后交易中略微上涨。

道琼工业指数.DJI周二下跌0.15%，标普500指数.SPX挫跌0.32%；纳斯达克指数.IXIC下跌0.44%。

“我认为人们对税改议案更加担忧了，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说，“即便议案获得通过，也要一段时间后才能知道它是否会对经济产生影响。”

美国众议院周二午后通过了税改议案，但众议院议案中有三项条款不符合参议院的规定。参议院料将删除这三项不符合规定的条款并进行表决。倘若一如普遍预期获得通过，那么该议案将被送回众议院，并于周三再次进行投票表决。

税改议案将公司所得税税率从35%下调至21%。瑞银集团的股市策略师预计，这将使标普500企业的整体获利提升9.1%，但一些投资者表示，近来股市升至纪录高位，已经体现了这一预期的影响。

美国国会争取于周五午夜前通过一项临时性支出议案的过程愈加复杂化，由于对国防支出以及医疗保健与其他项目仍存在分歧，国会本周料有激烈争论。临时性支出议案旨在避免政府出现局部停摆。

“我们周五之前需要确认税改议案获得通过并且政府避免停摆，美元若要进一步上涨，这两个是必要因素，市场在等待这些事情的进展，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

美国公债收益率(殖利率)上涨周二提振美元，指标10年期美债收益率触及七周高位2.472%，在亚洲盘最新报2.450%，美国时段周二收报2.463%。

美元兑日圆JPY=小升0.1%至113.02日圆，欧元兑美元EUR=持稳于1.1842美元。

欧债收益率上升支撑了欧元，欧元周二上涨0.5%，爱沙尼亚、斯洛伐克和德国央行总裁周二均谈及需要将关注重点从购债转向利率等其他工具。

“那再度点燃了有关欧洲央行收紧政策的辩论，因此尽管美国税改议案通过在望，欧元/美元现仍强劲。”瑞穗证券的山本雅文称。

美元指数日内微涨，报93.458。

比特币在Bitstamp交易所跌3.8%至17,025.00美元，较三天前触及的峰值跌近20%。

美国原油期货续涨，受助于北海输油管道关闭，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力，和预期美国原油库存连续第五周减少。

美国原油继周二收高0.5%后，周三上涨0.3%或0.16美元，报每桶57.72美元。布兰特原油则在隔夜升0.6%的基础上，续涨0.1%或0.13美元，报每桶63.88美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

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