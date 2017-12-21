亚洲股市走势低迷 美国税改进程冲击债市

路透悉尼12月21日 - 亚洲股市周四对美国税改进程反应平淡，因企业获利将因此受益的预期已在股价中得到反映，而需通过公债为税改提供资金支持的消息则重击债市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在清淡交投中下滑0.06%，澳洲股市下挫0.2%。

日经指数.N225跌0.3%，尽管日圆走软给出口商提供支持。韩国股市.KS11下滑1.2%。印尼股市.JKSE在惠誉上调该国主权债信评级后上涨。

美国共和党克服来自民主党方面的反对意见，最终通过了税改议案，为特朗普迎来首个重大立法胜利。该议案大幅调降企业税和富裕阶层的税负，并给予中产阶层幅度不一的临时减税政策。

由于期待该法案已经一年多时间，当真正通过时却让美股下跌。道琼工业指数.DJI跌0.11%，标普500指数.SPX跌0.08%，纳斯达克指数.IXIC跌0.04%。

多数市场反应都体现在债市，10年期美债收益率跳涨至2.50%，为3月以来最高。

长期债收益率涨速超过短期债，令收益率曲线略微变陡。

债券投资者担心，在美国经济已经处于充分就业的情况下，新增财政刺激只会增强美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的决心，因此推升了短期债收益率。

与此同时，很多人认为，无资金准备的减税将导致政府借贷爆炸式增长，增加新债供应，令公债价格全线承压。

而随着美联储开始缩减大规模债券持有量，其影响只会更大。其他地区央行也在缩减债券持仓。

瑞典央行朝撤销超宽松政策迈出一小步，称将会把票息及到期债券所产生的现金用于再投资，包括在2018年提前一些再投资活动。

“有观点认为，明年一些政府将发售更多债券，且各国央行将减少公债购买，再加上投资者对2017年多数时候都赚钱的收益率曲线趋平题材进行了结获利，这些是影响市场的部分因素，”NAB的外汇策略部主管Ray Attrill表示。

**日本央行政策立场没有转向迹象**

长期以来一直坚持大举刺激政策的一个央行就是日本央行，而该央行周四的政策会议并未显示出重新思考其政策的倾向。

汇市投资者预期日本央行未来较长一段时间将维持公债收益率在超低水准，并因此推低日圆。

这使得欧元兑日圆EURJPY=上涨，报134.63日圆，之前创2015年末以来高位134.76。美元兑日圆JPY=涨至113.39，周三升0.4%。

欧元整体表现较好，兑美元EUR=触及1.1874，本周初为1.1752。美元指数持平报93.345。

欧元今日稍晚将面临一个障碍，加泰罗尼亚周四举行地方选举，独立派政党和统一派政党料都无法获得明显的多数，这将导致持续数周的政治角力。

大宗商品方面，现货金报每盎司1,267.59美元，受美元走软支撑。

油价周四持稳，上日上扬，因美国原油库存降幅大于预期，且北海福尔蒂斯油管系统(FPS)继续中断。

美国原油跌0.03美元，报每桶58.06美元，隔夜上涨0.53美元。布兰特原油期货报每桶64.49美元，跌0.07美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)