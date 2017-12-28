（更正）亚股涨至一个月高位 铜价持于四年高位附近

（更正：倒数第六段译文有误，改为“美元空头正在发动2017年的最后一击”，非“美元空头正在遭遇2017年最后的冲击”。）

路透悉尼12月28日 - 亚洲股市周四涨至一个月高位，且有望录得2009以来的最大年度涨幅；大宗商品相关货币受铜价走高支撑，铜价持于四年高位附近。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.5%，报565.92点，为11月底以来高位。2017年至今该指数已大涨逾32%。

亚洲市场全线上涨，实属罕见。韩国综合股价指数(KOSPI).KS11和中国股市沪深300指数.CSI300双双上扬0.7%，香港恒生指数.HSI涨0.6%。日本股市日经指数.N225升0.2%。

追踪47国家股市的MSCI明晟全球市场指数也持于纪录高位附近，今年以来飙升21.5%。

交投普遍清淡，很多市场人士离场休假。

金属价格隔夜走强，提振了大宗商品出口国货币。

铜价在连续九个交易日上扬后走软，但守在2014年年初以来高位附近。

铜价今年以来上涨30%。

金价升至一个月高位，油价接近本周触及的两年半高点。

澳元AUD=D4、新西兰元NZD=D4及加元CAD=D3这些大宗商品相关货币受此推动，触及多周高点。

美元兑日圆JPY=下滑。美元指数触及逾三周低点，因美债收益率脱离近期高点。

美国2/10年期公债收益率差收窄至不到52个基点，上周则在64个基点左右。

“美元空头正在发动2017年的最后一击，也许预示着2018年的走势，”OANDA亚太交易主管Stephen Innes称。

美元指数2017年料收低约9%，因年初时的再通胀交易减退。

今年迄今美元兑日圆跌逾3%。

大宗商品方面，现货金升0.2%报每盎司1,289.5美元，为11月末以来高位。

布兰特原油涨0.16美元至每桶66.60美元，美国原油升0.11美元报59.75美元，周二曾创两年半高位60.01美元。

MSCI明晟全球指数、 MSCI明晟亚太地区(除日本)、 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)