分析：亚洲金融市场恐惧指标仍在发出买进信号

路透新加坡8月7日 - 亚洲投资者担心本地区股市与货币涨得过多过快，考虑是否应该撤出部分资金。但主要波动与恐惧指标并没有反映出这类担忧。

当股市估值过高，以及经济、企业或政治等风险正在积聚的时候，这些指标应当发出警报或者至少提醒大家小心。但目前这些指标都显示，现在投资风险较高资产仍然安全无虞。

而且还是在这种背景下：朝鲜半岛问题陷入僵局，美国与中国之间的贸易紧张关系升温，以及中国可能爆发债务危机的隐隐威胁。

亚洲恐惧指标是全球知名恐惧指标--波动率指数(VIX)在亚洲交易时段的翻版。VIX是衡量美国股市波动性的指标，最近触及纪录低位。

亚洲波动与恐惧指标包括中国股市波动性指标，该指标今年多数时间处于18%，是2014年以来的最低水准。

在此同时，印尼卢比一年期隐含波动率约在6%，为2012年以来最低；以往卢比经常容易大起大落。而印度卢比预期波动率亦创2008年以来低位。

部份上述指标以往曾预示未来将出现麻烦。比方说，在2015年6月中国股市崩盘、三个月内市值蒸发三分之一；在此前几周，中国股市波动性指标曾倍增至38%，在市场动荡之际更攀抵58%高位。

同样地，当2013年美联储看来将撤除刺激措施，从而引发所谓的削减恐慌之际，亚洲货币即遭遇重创。在印尼卢比崩跌之前几周，其隐含波动率即窜升至18%。

这足以促使一些投资人怀疑他们是否过度紧张。

“市场并不总是那么理性，”GAM投资管理公司亚股投资组合经理Jian Shi Cortesi表示。“当有事情发生时，市场有时会过度悲观，大家都有些惊慌失措。但倘若风平浪静，大家又会相当自满，”她指出。

Cortesi调整了她管理的投资组合，纳入了更多的电信公司等防御类股，这些股票受经济波动的影响相对较小。

但她也指出部分亚洲股市和货币估值相对便宜，距离高估的程度尚远，而且企业获利前景改善，这都是看好亚洲市场的理由。

**美元下跌**

美元指数今年下跌了9%，受到一系列因素的打压，包括美国经济成长情况令人失望，以及特朗普改革美国医疗保险与税收政策的计划面临重重障碍。

这让投资者有新的理由投资于亚洲股市与债券，寄望进一步的货币升值。今年迄今，印度、中国和韩国股市基于美元的回报已经达到30%左右。

MSCI明晟中国指数的市盈率目前为13，远高于2015年股市崩盘之后8左右的水平，但仍低于2009年的15和2007年的24。日本MSCI明晟指数市盈率约为14，是2009年的一半。日股日经指数在6月触及20,000点。

对于疲弱美元可能侵蚀亚洲出口获利以及美元利率升高可能损及全球经济成长的担忧，投资者似乎并未放在心上。

一些策略师表示，股价有理由保持在高于以往的水平上，而且牛市行情亦将继续一到两年，因为来自全球各央行的廉价资金仍然是一大支撑力量。

“你可以说各处的风险溢价都很低，”法国巴黎银行驻新加坡亚洲外汇及汇率研究负责人Mirza Baig说道。“但之后，我们须就出现何种风险溢价进行讨论。”

投资者也淡化了朝鲜的导弹及核计划威胁，他们参考历史后认为当前局势不会恶化。

华盛顿的官员称，一周多前朝鲜最新的导弹试射显示，朝鲜导弹现在具备了攻击美国本土的能力。作为对此次试射及近期其它试射活动的回应，联合国安理会周六决定对朝鲜出口实施新制裁。

然而，韩国公债的信用违约互换(CDS)自2016年底以来已跌至42-57个基点之间不等，为2015年9月水平的一半，当时朝鲜还只是说要增强其核武库。

“假设此事不可能升级发展到军事行动那一步，那样的话各方成本都太高，”美银美林亚洲外汇策略联合负责人Claudio Piron说道。

“市场正在进行均值回归(mean reversion)。过去十年中都是这样，”他说道。但Piron还是认为，对朝鲜半岛局势不会升级的假设是危险的，他建议做空韩元并做多日圆。

亚洲风险指标显示出波动和压力水平较低：tmsnrt.rs/2fltGZF

(完)