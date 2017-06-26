亚股受全球增长的乐观情绪推动微涨 美元疲软

路透东京6月26日 - 亚洲股市周一微涨，因市场对全球增长持乐观态度。美元呈守势，美国通胀前景柔和制约了美债收益率(殖利率)，给美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的计划带来质疑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，日经指数.N225涨0.1%。由于该地区众多市场休市庆祝斋月结束，市场交投平淡。

全球经济稳固增长的前景令投资者继续对全球股市持乐观态度，尽管包括美国股市在内的部分市场已因估值较高而从疯狂涨势中放缓。

发达国家相对宽松的货币政策也支持了股价，日本央行和欧洲央行仍在向经济注入资金。

虽然美联储已在逐步收紧政策，但鉴于美国通胀低迷，投资者认为收紧步伐将远远慢于决策者希望的速度。

货币市场利率期货走势显示，市场认为今年年底前再度升息的可能性仅为50%，而美联储自身预计今年还会再升息一次。

美国10年期公债收益率报2.152%，距离6月中旬所及七个月低位2.103%不远，当时是因数据显示通胀连续第三个月低于预期。、

美国30年期公债收益率周五触及七个半月低点2.710%，使收益率曲线呈现近10年来最扁平状态。最新报2.722%。

美债收益率下降令美元处于防守态势，不过有一些市场参与者称，如果美国总统特朗普的医保法案能够在国会通过，那么美债收益率及美元都有望上涨。

“市场将重新聚焦美国医保法案。如若能够在国会获批，则将引发对美国政府下一步会将刺激计划提上日程的预期，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)推动在本周末开始的7月4日独立日假期休会期前就该议案进行投票。

美元兑日圆报111.29，脱离上周所及高位111.79。

欧元兑美元报1.1194，从周二所及三周低点1.1119缓慢反弹。

德国将于0800GMT公布的Ifo企业信心指标若强劲，则欧元可望测试1.1296，该点位为本月初触及的七个月高位。

有报导称意大利周日将开始对两家破产的地方银行进行清算，这可能令该国损失至多170亿欧元(190亿美元)，欧元几乎未受此消息影响。

“鉴于意大利当前的经济强度，这不会造成重大的经济危机，”大和证券高级策略师Yukio Ishizuki说道。

油价小幅上涨，此前连续五周下跌，因外界担心美国石油产量增加，导致石油输出国(OPEC)牵头的减产行动未能缓解全球原油供应过剩局面。

能源服务公司贝克休斯的数据显示。美国能源企业在6月23日止当周的活跃钻机数增加11座，总数达到758座，为2014年4月以来最高。

布兰特原油期货涨0.5%至每桶45.78美元，上周曾触及七个月低位44.35美元。

美国原油期货涨至每桶43.22美元，日内上涨0.5%，扩大上周三以来的涨幅；上周三曾触及10个月低位42.05美元。

“美国原油期货在40美元附近有支撑。市场认为，如果油价跌破40美元，则美国页岩油开采活动将止步。”野村证券分析师资深Tatsufumi Okoshi说道。(完)