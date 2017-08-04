亚股小涨 美国政治经济面因素令美元承压

路透新加坡8月4日 - 亚洲股市周五小涨，此前美股在科技股的带领下大多走低；与此同时，美国公债收益率(殖利率)和美元承压，因有报导称特别检察官穆勒(Robert Mueller)在华盛顿组建的大陪审团已向包括美国总统特朗普的儿子、女婿以及一名俄罗斯律师在内的多人发出传票，事情与2016年6月的一次会晤有关。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.2%，但在今日稍晚公布美国非农就业报告前,许多投资者不愿建立新仓位，抑制涨势。

该指数本周可望上升0.3%，今年以来累计涨幅将近24%。

日圆走强则打压日经指数.N225下跌0.3%，周线近持平。

韩国综合股价指数.KS11周四收在三周半低点，周五盘中回升0.3%。本周迄今累计跌0.4%。

中国沪深300指数.CSI300跌0.3%；香港恒生指数.HSI涨0.1%。

美国标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC上日分别收低0.2%和0.35%，科技类股带头下跌。

但道琼工业指数.DJI勉强录得小涨，守在22,000点上方。

美股周四尾盘跌至日低，因华尔街日报报导称，特别检察官穆勒(Robert Mueller)已在华盛顿组建一个大陪审团，调查俄罗斯是否干涉2016年美国大选。

两名知情消息人士周四对路透表示，大陪审团已向包括美国总统特朗普的儿子、女婿以及一名俄罗斯律师在内的多人发出传票，事情与2016年6月的一次会晤有关。

“随着通俄门调查的最新发展，政治因素再度成为焦点，”IG策略分析师Jingyi Pan称，但也指出，“股市持续看似平静，等待周五的美国就业报告。”

投资者将仔细研读7月就业报告，寻觅线索判断报告是否能影响美联储收紧货币政策计划的时机。

路透调查显示，7月非农就业岗位可能新增18.3万个；6月增幅为22.2万个。失业率料下降0.1个百分点至4.3%。

美元指数在本周稍早触及的15个月低位附近走势迟滞，周五下滑近0.1%至92.779，本周周线料收跌0.5%。

美元兑日圆小升0.1%至110.125，但未能扭转周四下跌0.6%的走势。周线料下跌0.5%。

美国指标10年期公债收益率周五报2.2247%，周四低见2.218%，为6月末以来最低位。该收益率周四收报2.228%。

英镑兑欧元隔夜触及九个月低点，周五守在此一低点附近，此前英国央行维持利率于纪录低点0.25%。

“英国7月经济数据无法振奋人心，再加上英国退欧谈判的不确定性，已然对英国央行内的鹰派构成压力，并打击近期升息的预期，”ForexTime研究分析师Lukman Otunuga表示。

“由于英国央行调降今明两年英国经济成长，英镑近期可能进一步受到打击。”

英镑兑欧元周五报0.9041英镑，此前曾低见0.9048英镑，创11月2日以来最低。

但这协助带动英国富时100指数.FTSE上涨0.85%。

欧元区6月零售销售较前月跳升0.5%，远高于市场预期的增幅0.1%，让欧元大获提振。

欧元/美元微升0.1%报1.1879美元，延续周四上涨0.1%的温和涨势，本周有望收涨1.2%。

委内瑞拉货币玻利瓦尔(bolivar)兑美元黑市汇率周四大跌18%。该国的超级立法机构即将宣誓就职，在反对派看来该机构将赋予总统马杜罗(Nicolas Maduro)新的绝对权力。

大宗商品方面，油价在隔夜市场下跌后依然承压。市场对OPEC原油供应居高不下的担心，抵消了前一日数据显示美国汽油需求创纪录所带来的提振。

美国原油期货微涨，报每桶49美元，此前在隔夜市场滑落1.1%，本周可能收跌1.4%。

布兰特原油期货跌将近0.1%至每桶51.96美元，延续周四下滑0.7%的跌势，本周可能收跌1.05%。

金价持稳，守住周四0.15%的涨幅。现货金XAU=报每盎司1,268.66美元，本周料几近持平。(完)