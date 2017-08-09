亚股和美元下跌 因朝鲜紧张局势升级

路透东京8月9日 - 亚股和美国股指期货周三下跌，由于朝鲜半岛紧张局势升级，投资人买入美债、黄金和日圆等资产避险。朝鲜称在考虑打击关岛的计划。

一名朝鲜人民军发言人在声明中称，正在“认真考虑导弹攻击关岛的方案”。美国在关岛有大型军事基地。

在这番声明发表的数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“怒火与打击”。

金融市场过去都倾向于快速撇下朝鲜时不时发出的口头威胁，认为这不过是大放厥词。但今年以来紧张气氛挥之不去，因有迹象显示朝鲜的弹道导弹计划有了发展，并且特朗普对于朝鲜也越来越不耐烦。

朝鲜“没有服软的意向。紧张局势将继续增强，最终可能引发黑天鹅事件，这一点市场还未认真考虑过。”约翰.霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的应用经济学教授Steve Hanke周三在路透主办的全球市场论坛上表示。

虽然Hanke预计亚洲风险较高资产将遭到持续卖压，但他也补充道，“安全资产类别可能在目前被低估。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.5%，日股日经指数跌1.3%，因日圆升值抑制投资人胃纳。

韩股.KS11下跌1%；韩元兑美元则跌约0.6%至1,134.5。韩股和韩元双双跌至逾一个月低位。韩股是今年迄今全球股市中表现最好者。

E-迷你标普500指数期货跌0.3%，预示美股今日稍晚将走低；同时美元兑日圆小跌0.4%至109.88日圆，跌至6月中以来最低。

欧元兑日圆下跌0.6%至128.92日圆，欧元兑美元则跌0.2%。

“随着投资者关注最新的朝鲜情势发展，日圆显然受到避险情绪的拉抬，”Sony Financial Holdings分析师Kumiko Ishikawa说。

她说流动性清淡也可能放大市场走势。新加坡今天因假期休市，日本本周五也是公众假期，许多市场参与者已经先放假去了。

美元指数日内几近持平在93.683，但仍高于上周所及15个月低点92.548。

指标10年期美国公债收益率跌至2.253%，上日纽约盘收报2.282%。

现货金涨0.4%报每盎司1,265.22美元，脱离上日所及两周低点。

美国股市周二收盘下跌，尾盘出现抛售狂潮，此前美国总统特朗普誓言，如果朝鲜再度威胁美国，将做出激进的响应。

原油期货周三亚洲盘初走低，连跌第三日，市场未予理会行业组织公布上周美国原油库存降幅大于预期的影响，对于石油输出国组织(OPEC)能否履行限制供应承诺的疑虑挥之不去。

美国原油期货跌0.18美元至每桶48.99，布兰特原油期货跌0.25美元，报每桶51.89。(完)