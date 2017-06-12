亚股受上周美国科技股跌势拖累走低 美元持坚

路透东京6月12日 - 亚洲股市周一下滑，电子权重股三星电子挫跌，受美国科技股跌势连累，市场在本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)召开政策会议前情绪谨慎。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.4%，科技股指数下滑1.2%。

美国股市科技类股在上周五遭遇沉重抛盘，因市场担忧苹果(AAPL.O)iPhone新款手机，并且高盛研究报告对科技板块表露谨慎看法，这都促使投资者纷纷对之前的大涨了结获利。

亚洲科技巨头在周一补跌，韩国三星电子(005930.KS)下跌1.8%，台湾台积电 (2330.TW)下挫1.6%，日本夏普(6753.T)挫低2.4%。

日股日经指数.N225跌0.4%，韩国综合股价指数跌0.9%，香港恒生指数跌0.4%。上海沪综指微升0.1%。

电子产品的出货改善，帮助了亚洲许多依赖于贸易的经济体的出口复苏。

“纳斯达克指数下挫似乎影响了今日人气。但科技股此前走势强劲，所以可能到了获利回吐的时候，而且美联储即将开会，”日本摩根大通资产管理的全球市场策略师Yoshinori Shigemi表示。

“美股下跌一天，并不会改变整体态势，但确实打击了人气。”

美联储将开始为期两天的会议，市场广泛预期会在周三结束会议时宣布升息。关注焦点是美联储是否会认为美国经济足够强劲，可以在2017年经受进一步升息，以及美联储打算如何缩减庞大的资产负债表。

如果美联储宣布升息，同时发出信息暗示2017年升息次数可能多于先前预期，则会支撑美元，但对于股市则是利空。

“英国大选及科米作证等政治事件已结束，本周的焦点转移到货币政策，”IG Securities驻东京的资深汇市策略师Junichi Ishikawa说。

“股市和美元已基本消化美联储暗示2017年升息三次的影响。这是美国股市撑住的原因。但如果美联储暗示升息次数超过三次，则可能会引发很多人准备好迎接的股市大跌。”

虽然上周有可能构成重大风险的事件发生，但股市相对未受伤害。

前FBI局长科米的国会听证几未引发市场动荡，英国保守党意外未能取得议会多数席位，但其影响大多只限于英镑。

英镑兑美元略微上扬报1.2747，上周五重挫1.7%，并一度触及近两个月低位1.2636.

英镑稍事喘息，因为英国首相特雷莎·梅急忙维护保守党团结，试图与较小的北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成协议，以便使其继续掌权。英国退欧协商下周一将开始。

美元兑日圆持稳报110.275。欧元兑美元小升0.1%报1.1202，扭转连续三日的跌势。

美元指数持平报97.210，周五曾升至九日高点97.500.

美元获得支撑，因美债收益率(殖利率)在预期的美联储升息之前持续反弹，而上周初美债收益率录得七个月低位，因投资者对英国大选和美国联邦调查局(FBI)前局长科米(James Comey)作证表现出紧张情绪。

大宗商品方面，原油价格延续涨势，上周五油价上涨，当时重要产油国--尼日利亚的一条输油管线泄漏，缓解令油市承压的供应担忧。

美国原油和布兰特原油双双走高，分别报每桶46.05美元和48.37 美元。(完)