亚股触及近10年高位 市场等待日本和欧洲央行会议结果

路透新加坡7月20日 - 亚洲股市周四触及近10年高位，因全球股市在美国企业业绩的提振下飙升至纪录新高，投资者同时也在等待日本和欧洲央行的政策会议结果，以期从中获得两家央行政策走向的线索。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.1%，在2007年12月以来最高水准附近徘徊。

日经指数.N225涨0.4%；澳洲股市涨0.6%；韩国综合股价指数.KS11略涨。

中国股市涨跌不一。沪深300指数.CSI300略微回落，而中国沪综指.SSEC微涨。香港恒生指数.HSI小涨0.1%。

MSCI明晟全球股指周四连续第十个交易日上涨，并且连续第六个交易日创纪录高位，美股受强劲获利报告推动而创纪录最高收位带来提振。

“美国的财报季似乎略显惊喜，”Key Private Bank驻克利夫兰首席投资策略师Bruce McCain称。

“我们近期看到的经济报告显示，海外形势甚至应更好...因此目前的情况是美国形势看起来很好，而海外前景甚至更好，”

日圆兑美元周四持稳，报111.91日圆。

日本央行周四将结束为期两天的政策会议，届时料将勾勒出一幅更加明亮的经济景象，但会再度下调其通胀预估。该央行预计将维持政策不变，令外界更加预期其在撤走大规模刺激计划方面将远远落后于全球主要央行。

日本央行预计将在0330-0530GMT之间公布政策决定。

欧元兑美元周四上涨约0.1%，报1.1524美元，本周已触及14个月高位，因日前欧洲央行总裁德拉吉发表看似偏向鹰派的评论。

在周四会议上，欧洲央行或许会删去有关准备好扩大或延长资产购买计划的说法。欧洲央行预计今年秋季将宣布何时及如何开始缩减购债。

“由于外界预期欧洲央行将开始收回宽松货币政策的进程，这支持欧元强劲上涨，”ThinkMarkets UK首席市场分析师Naeem Aslam在一篇报告中写道。

“欧洲央行需要在前瞻指引明确表态，而且应该以委婉方式强调。太剧烈的退出会在市场引发震撼波。”

美元指数持平于94.784。

澳元周四创两年新高，澳洲央行周二公布的会议记录仍激励澳元，记录显示央行对经济前景看法更加乐观。

澳元/美元目前较高点略有回落，较周三收盘几无变动。

加元持平于1.2603加元，周二触及14个月高点，因国内工厂销售创纪录且油价走强。

油价周四略微下跌，周三则触及两周高点，受美国原油和汽油库存降幅超过预期的提振。

美国原油期货跌0.1%至每桶47.07美元，隔夜跳涨1.6%。

布兰特原油期货亦跌0.1%至每桶49.64美元，周三则涨1.8%。

现货金周四回落0.1%至每盎司1,238.50美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%)：

tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)