亚洲股市因商品涨势消退而下跌 比特币舔伤

路透东京1月17日 - 亚洲股市周三自纪录高位回撤，因资源类股受到油价和其他大宗商品价格走低的打击。数字货币因担心监管收紧而重挫。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数自纪录高位下跌0.15%，资源类股下跌，因油价和其他大宗商品价格在近期上涨之后出现获利了结。

股日经指数.N225从上日触及的26年高点下跌0.4%。

美国股市周二收盘下跌，美国通用电气下跌，油价走低拖累能源股下挫，导致市场涨势暂歇。

Cboe波动率指数(VIX)收在11.66，为一个月来最高收盘位，本月初则处于纪录低点附近。

全球股市今年伊始大幅上涨，受助于全球强劲的成长前景，和美国及其他地区的企业获利改善。

MSCI明晟全球市场指数周二涨0.3%，再创新高，本月迄今涨幅已达4.2%。

“美国企业业绩优于预期的程度大于以往。大家一直在念叨‘不温不火的经济’这回事，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说，他并补充指出，市场基本面保持稳健。“现在他们开始在想经济‘火热’或许是更准确的描述。”

汇市方面，美元全线走软，兑一篮子货币持于三年低点附近。

“随着全球有更多国家开始收回刺激措施，美元收益率的优势将缩小，从而使得美元对自2014年以来的强劲走势展开修正，”三菱东京日联银行的首席外汇分析师Minori Uchida说。

加拿大央行今日稍晚料将决议把指标利率上调25个基点至1.25%，分析师们预计该行今年将三度升息。

投资人也预计，欧洲央行终场退出刺激措施一事，将为今年市场关注的一大主题。

三名消息人士称，下周欧洲央行不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评估经济和欧元的前景。

尽管这份报导周二曾短暂压低欧元汇价，但欧元EUR=周三在亚洲盘仍创下1.2323美元的三年高位。

欧洲央行上周暗示2018年“初”改变政策信号的意愿增强，特别是继续其2.55万亿欧元的购债计划，直到通胀回到目标水平的承诺。

美元兑日圆JPY=亦一度触及110.19的四个月低位，之后在110.56附近企稳。在岸及离岸人民币盘旋于两年高位附近。

现货金报每盎司1,340.6美元，接近周一所及的四个月高位1,344.7美元。

另一方面，数字货币重挫，比特币跌至六周低点10,162美元，此前有报导称韩国和中国可能禁止比特币交易，使市场对监管当局加大取缔范围的忧虑加剧。

“3月将要召开20国集团(G20)会议，加密货币在当前季度可能受抑，决策制定者在会上可能讨论更为严格的监管规定。”Alt Design首席分析师Shuhei Fujise称。

比特币在亚洲时段下跌3.7%报10,968美元，周二大跌16.3%，为四个月以来最大单日跌幅。

油价从三年高点回落，因交易员获利了结，但稳健的需求支撑油价处于每桶70美元附近，该价位为2014年油价下跌以来的最高水准。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯的减产，以及经济稳健增长之际的石油需求推动油价之前上涨。

美国原油几无变动，报每桶63.80美元，周二曾触及2014年12月以来高点64.89美元。

布兰特原油报每桶69.24美元，脱离周一高点70.37美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)