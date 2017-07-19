美元下跌 中国的乐观情绪支撑亚股和大宗商品

路透悉尼7月19日 - 美元周三仍处守势，因投资者押注美国就算进一步收紧货币政策，步伐也会十分缓慢；与此同时，对中国经济的乐观情绪支撑亚洲股市和大宗商品。

美元接近数月低位，此前美国共和党未能推进陷入停滞的医改议案，引发对总统特朗普的其它改革计划能否落实的担忧。

财政支出前景的憧憬褪色，对债市是一大利好，特别是美国连串通胀数据表现疲软，降低美国联邦储备委员会(FED/美联储)需要积极解除刺激政策的风险。

“美国一方面遭遇改革问题，令一方面基本经济成长动能可能让美国经济处于平稳状态更久的时间，”摩根士丹利分析师团队在一份报告中指出。

“全球而言，当美元走疲时，金融情势往往会出现改善，反之亦然，”该报告称。“美元仍旧是全球主要储备及融资货币，美元下跌时往往会见到冒险意愿滋长。”

美国10年期公债收益率跌至2.27%，在略逾一周的时间内下跌了12个基点。

这削弱了美元，美元指数触及9月以来低点。周三美元指数微升至94.735，但今年以来仍下跌超过7%。

欧元持坚于1.1543美元，此前曾触及14个月高点1.1583。投资人非常小心，不愿把欧元抬得太高，因为担心周四欧洲央行会议的立场可能不及一些多头押注的那么强硬。

美元兑澳元和瑞郎分别创下两年低点和一年低点。

美元兑日圆的跌幅更加有限，因为日本央行坚持大规模刺激计划，并抑制收益率上涨。周三美元兑日圆报112.00，从111.685的低点上涨。

有关英国央行可能很快就会紧缩政策的揣测，亦因英国通胀数据意外疲软而受到打击，这扶助了美元兑英镑上涨。

**对中国的乐观情绪支撑亚股**

在亚洲，中国经济数据亮丽也支撑投资人信心。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%至2015年4月以来最高。

沪深300指数.CSI300涨1%，向18个月高位回升；澳洲股市则涨0.6%。日圆升值，日股.N225因而只小升0.1%。

美国股市周二收盘涨跌互见，Netflix大涨提振纳斯达克指数创新高，但高盛(GS.N)下挫打压道指，投资人聚焦上市公司业绩表现。

道琼工业指数.DJI跌0.25%，标准普尔500指数.SPX涨0.06%，纳斯达克指数.IXIC升0.47%。

纳斯达克指数上涨受Netflix (NFLX.O)提振，该股暴涨13.5%，此前该公司公布第二季新用户劲增。但IBM (IBM.N)在盘后跌2%，该公司称其营收逊于预期。

美元走贬及市场对中国需求的乐观看法对大宗商品构成支持，铜及铁矿石等各类大宗商品纷纷上扬。现货金也上涨0.1%至每盎司1.243.36美元。

油价回落，此前美国原油库存上升，且石油输出国组织(OPEC)供应持续高企令供应过剩的疑虑再现。

美国原油最新跌0.18美元至每桶46.22美元，布兰特原油跌0.17美元至每桶48.67美元。(完)