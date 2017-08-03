亚股下滑 本地科技股在美股创纪录大涨后遭获利了结

路透东京8月3日 - 亚洲股市周四下滑，韩国科技股领跌，因投资者对近期涨势了结获利；此前美股道琼工业平均指数在其121年历史上首次突破22,000点大关。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.9%，科技股权重较高的韩国综合股价指数.KS11今日有可能收跌1.8%，创去年11月以来最大单日跌幅。

“今年以来还没有见到科技股大幅修正，因此他们可能撞上了减速丘了。”瑞穗证券首席策略师Nobuhiko Kuramochi称。

三星电子(005930.KS)下跌2.6%，回吐本周以来累计的涨幅；该股上周五曾创下10月以来单日最大跌幅。SK海力士(000660.KS)挫跌3.1%。

“那些周二被大量买进的个股，正遭遇强烈卖压。我怀疑投资者在上周看到剧烈修正后会想要迅速获利了结。”大和证券资深策略师Yukino Yamada称。

部分韩国股票也因韩国总统文在寅的税务新计划，而受到额外打击。

其它市场跌幅较为温和，香港股市和台湾股市跌幅在0.5-0.6%之间不等。日股日经指数.N225下跌0.4%。

纽约隔夜市场，道琼工业指数.DJI历史上首次收于22,000点之上，受助于苹果业绩强劲，带动其股价上涨。

标准普尔500指数.SPX涨0.05%，在上周触及的纪录高位略下方徘徊，受益于乐观公司业绩、以及对美联储将缓慢收紧政策的预期。

“股市受获利稳健增长的支撑，”乐天证券首席全球策略师Mutsumi Kagawa说道，指出美国、日本和其它地区的预期获利稳步增长。

“另外，即便是随着经济增长，政策利率和长期利率还是维持在低位，原因是各种结构性因素导致通胀依然低迷，”他补充称。

尽管美国就业市场似乎处于多年来最佳状态，失业率维持在17年低点附近，但通胀一直比较疲弱。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国7月民营雇主新增178,000个就业岗位，略低于分析师们的预期；不过，6月民间就业岗位增幅从最初报告的158,000个上修至191,000个。

市场参与者预计，备受关注的周五的政府就业报告料显示，美国非农就业岗位稳固增加。

汇市方面，随着欧元区及其他一些国家慢慢缩减刺激措施，美元魅力渐失。

欧洲央行料将在未来数月公布缩减资产购买项目的计划。该央行目前每月购买600亿欧元(710亿美元)债券，以提振欧元区经济。

欧元兑美元交投在1.1837美元，周三曾高见1.19105美元，创下2015年1月以来的最高。

欧元兑瑞郎大幅上涨，在过去不到两周的时间录得逾4%涨幅，目前交投在1.1488瑞郎。

英镑兑全线疲软的美元守在近11个月最高位附近。在英国央行的“超级星期四”，有关该央行将在多久后升息的问题将更趋明朗。

英镑最近几周受到升息预期支撑，因近来决策官员接连发表偏鹰派言论，不过英国央行总裁卡尼可能态度仍较谨慎。

英镑兑美元最新报1.3216美元，接近周三所及的11个月高点1.3250美元。

日圆兑美元从周二触及的一个半月高点109.92滑落，报在110.68日圆。

油价下滑，上周初以来推升油价上涨近10%的动能减退，尽管有新迹象显示美国石油市场再次逐步收紧。

美国需求强劲支撑了油价，不过目前来自OPEC成员国的供应也颇强，限制了油价进一步上涨。

布兰特原油期货下跌0.3%至每桶52.18美元，但距离周三所及的10周高点52.93并不远。

MSCI指数及日经指数图表tmsnrt.rs/2t0wy3T

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