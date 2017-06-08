亚洲股市摇摆不定 投资者等待一系列重磅事件的展开

路透东京6月8日 - 亚洲股市周四摇摆不定，今日将迎来英国大选、欧洲央行(ECB)政策会议和前联邦调查局(FBI)局长科米的国会听证，投资者严阵以待可能出现的任何意外结果。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.1%。日本股市日经指数.N225持平。

美国股市周三小幅上升，尽管能源股大跌，此前美国前FBI局长科米有关调查俄罗斯插手去年美国大选的书面证词并没有任何大意外。

英镑兑美元持稳在1.2957，接近两周高点，民调显示首相特雷莎·梅所在的保守党将扩大在议会的多数优势。

七周前特雷莎·梅宣布提前大选，英镑随后最多上涨4%，因民调最初显示保守党将大获全胜，将增加特雷莎·梅对退欧谈判的底气。

但鉴于去年退欧公投引发的动荡，及在竞选期间保守党较工党的领先优势也在缩窄，交易员趋于谨慎。

“如果保守党以明显优势获胜，将让市场感到非常宽慰并导致英镑被买回。但如果保守党仅以微弱优势获胜或者甚至未能取得直接多数席位，那将带来巨大负面冲击，”汇丰证券东京债券营业本部经济战略部长城田修司表示。

英国大选民调及结果交互式图表：tmsnrt.rs/2q7tC48

英国选举投票结果公布前，欧洲央行将在塔林召开政策会议，1145 GMT宣布政策决议，之后央行总裁德拉吉1230GMT举行记者会。

鉴于央行料不会调整政策，市场人士聚焦于欧洲央行在欧元区经济走强的背景下，可能对其经济评估和政策指引做出何种改变。

四名了解欧洲央行讨论情况的消息人士对路透表示，央行决策者在6月8日开会时可能对经济抱持一种更加正面的看法，甚至会讨论放弃一些在有需要时出台进一步刺激政策的承诺。

许多市场参与者仍预期，欧洲央行将等到9月才会释出进一步缩减购债的讯号。

欧元兑美元交投在1.1258美元，接近本月稍早触及的七个月高位1.1285美元。

美元兑一篮子货币维持在七个月低位附近，市场对特朗普推进其刺激计划能力的疑虑，导致美元回吐去年末录得的涨幅。

美元指数报96.713，接近周三触及的七个月低位96.511。美元兑日圆从周三的一个半月低位109.115日圆小幅反弹至109.74日圆。

美国10年期公债收益率报2.178%，周二曾跌至七个月低位2.129%。

科米今日稍晚将出席参议院一委员会听证会，许多投资人担心证词可能暗示特朗普有妨碍司法之嫌；妨碍司法的行为可能导致弹劾威胁。

“如果听证会并未出现妨碍司法的明确证据，虽然还有不确定，但对市场而言，这个议题将被放到较次要的地位，”瑞穗证券固定收益分析师Hiroko Iwaki称。

“除非你认定美国政局将一片混乱，或是美国经济将转而下行，否则很难预期美债收益率进一步下跌，”她称。

油价周三跌至一个月低点后，整理走势；美国原油及汽油库存意外增加，引发市场担心油国减产措施对减轻全球供应过剩的效果不大，因而打击油价下滑。

布兰特原油期货报每桶48.31美元，日内上涨0.5%，但上日大跌4.1%。(完)