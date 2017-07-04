亚股乘着欧美顺风车上扬 美元在七周高点附近徘徊

路透新加坡7月4日 - 亚洲股市周二上涨，主要拜欧美股市涨势带动，油价创五年来的最长日线连涨走势带动能源股走高，韩国股市则是短暂受到朝鲜发射飞弹消息摇撼。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%。

日本股市日经指数.N225涨0.4%，韩国股市综合股价指数.KS11跌0.1%。

韩国股市早前跌幅最多达到0.4%，韩元挫跌了0.3%，此前有报导称，朝鲜发射的一枚导弹有可能落在日本专属经济区。韩国总统文在寅随即召集国家安全委员会(NSC)开会。

0210 GMT时，韩元兑美元最新跌0.1%，报1,148.1。

澳洲股市涨1.65%，自前两日累计2.3%的跌势中反弹。

“美国股市和美元隔夜同步上扬，乐观情绪传导至亚洲市场，”新加坡IG市场策略师Jingyi Pan在报告中称。

隔夜美股方面，标普500指数.SPX和道指.DJI分别上涨0.2%和0.6%，由金融股和能源股带头上攻。纳斯达克指数.IXIC下跌0.5%，资金由科技股轮动至其他板块的情况仍在持续。

纳斯达克市场电脑系统出现故障，一些第三方讯息供应商在盘后交易时段不能正确地显示亚马逊(AMZN.O)、微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)股价的剧烈震荡。谷歌母公司Alphabet Inc (GOOGL.O)、还有eBay Inc (EBAY.O)等一些公司周一晚间在一些金融新闻网站的报价上都显示为123.47美元。

纳斯达克发言人证实，这些股票的实际股价并未受到影响，没有交易是以那个错误价格成交。

美国股市周二因美国独立日假期休市。

欧洲股市涨幅更加耀眼，FTSEurofirst 300指数跳涨多达1.2%，摆脱上周颓势。

汇市方面，美元兑日圆周二下滑0.2%报113.275，但距离周一所及七周高位113.47仍不远。

美国公布数据显示，6月制造业活动大幅增加，跳升至近三年最高水平，表明第二季经济增长获得一些动能；5月建筑支出持平，但联邦政府建筑项目支出为逾四年来最高。数据公布后，美元跳涨。

这推动美国两年期公债收益率升至2008年11月以来高位。

“对美联储今年晚些时候加息的预期或许已降得太低，”巴克莱驻东京一位资深分析师Shin Kadota表示。“我们目前认为这种下降的预期正在略微反转。”

美元指数跌近0.1%报96.146，守住周一上扬0.6%的多数涨幅。

澳元兑美元攀升0.1%至0.7666美元，澳洲央行即将举行会议，预计该央行将维持基准利率在纪录低位1.5%不变。

欧元兑美元周二几无变动，报1.1366美元。

英镑小涨至1.294美元，但未能大部分拾回上日0.7%的跌幅,此前数据显示英国制造业6月成长速度慢于预期。

原油期货九日内首次出现下跌，结束了2012年2月以来的最长上涨期，因交易员在美国独立日假期前平仓。

美国原油下滑0.5%，报每桶46.82美元。

指标布兰特原油期货亦下跌0.5%，报每桶49.41美元。周一收涨3.7%，为2016年12月以来最大单日涨幅。

金价从周一触及的逾七周低位小幅攀升。现货金涨0.1%，报每盎司1,222.21美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)