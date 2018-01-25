调查：过去两周亚洲货币多头仓位激增 因美元走势踉跄

路透1月25日 - 一项路透调查显示，投资者在过去两周增加了对多数亚洲货币的多头仓位，因美元继续走弱。由于市场担心全球一些央行向强硬立场转变，将削弱美元的收益率优势，近期美元走势低迷。

欧洲央行将在周四举行利率政策会议。若欧洲利率升高，则将侵蚀美元计价资产的吸引力。

近期美国政府短暂关门事件也引发美元下滑，并导致对许多亚币的多头押注增加。

美元指数下滑至90关口下方，触及逾三年最低。

根据对14位分析师、交易员和基金经理的调查，人民币CNY=CFXS多仓上升至2010年9月以来最高。

由于美元走软，在岸人民币上涨至2015年11月以来最高。

中国第四季国内生产总值(GDP)同比增长6.8%，好于路透调查访问的分析师们预测的6.7%。

过去一周中国人民银行持续上调人民币中间价，导致汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数触及2017年9月以来最高。该指数追踪的是离岸人民币兑一篮子货币的走势。

马币(林吉特)MYR=人气为2008年3月以来最强，因市场预期马来西亚央行将升息。

1月24日公布的数据显示，马来西亚12月消费者物价指数(CPI)同比升幅3.5%。

坡元SGD=多仓也增至2010年9月以来最高。

台币TWD=TP多仓创下2008年3月以来最高，得益于12月出口订单大涨17.5%，远超预期。

菲律宾披索PHP=PDSP逆势下行，人气从中性转为看跌，披索空仓已经达到2015年7月以来最大。

菲律宾1月23日公布的数据显示，该国2017年全年经济增长从前一年的6.9%略微放缓至6.7%。

投资人削减韩元KRW=KFTC多仓，此前韩国央行称将维持宽松货币政策。

这次调查是在周二及周三间进行，多数受访者是在周三回复的。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

(日/月) 卢比 卢比 披索

25/1 -1.4 -0.81 -1.45 -0.79 -1.44 -0.71 -1.57 0.51 -1.48

11/1 -0.47 -1.06 -0.75 -0.40 -0.88 -0.86 -1.05 0.00 -1.04

14/12 -0.25 -1.02 -0.25 0.00 -0.45 -0.17 -1.08 0.38 -1.12

30/11 -0.39 -1.34 -0.66 0.00 -0.54 -0.56 -1.16 0.35 -1.16

16/11 -0.24 -0.72 -0.31 0.16 -0.27 -0.42 -0.85 0.84 -0.87

2/11 -0.27 -0.7 -0.06 0.2 -0.1 -0.5 -0.42 1.18 -0.75

19/10 -0.06 0.14 -0.11 -0.35 -0.17 -0.55 -0.5 0.88 -0.58

5/10 -0.13 0.8 0.11 -0.03 0 0.3 -0.27 0.86 -0.34

21/9 -0.5 0.21 -0.39 -0.63 -0.28 -0.41 -0.46 0.71 -0.99

7/9 -1.32 0.13 -0.58 -0.46 -0.46 -0.73 -0.35 0.83 -0.99

24/8 -1.1 -0.19 -0.47 -0.52 -0.35 -0.99 -0.17 0.97 -1.01 (完)