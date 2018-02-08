调查：过去两周多数亚洲货币多仓减少 因美债收益率上升提振美元

路透2月8日 - 一项路透调查显示，投资者在过去两周削减对多数新兴亚洲货币的多头仓位，因美国公债收益率上升帮助美元自1月末触及的三年低点反弹。

过去两周美国公债收益率稳步攀升，因预期欧洲央行将会收紧货币政策，且对于薪资增长导致通胀加快的忧虑日甚。

指标10年期美国公债收益率升至四年高点2.88%，交易员对升息加快的预估升温，为美元提供支撑。

在亚洲货币中，对人民币的多头押注自12月以来首次下降，对马来西亚马币(林吉特)的多仓则触及11月以来低点。

根据这份对12名分析师、交易员和基金经理的调查，坡元和台币多头仓位达到近两个月低点。

然而投资者对菲律宾披索转为更加偏空，披索空仓达到11月以来最高。

菲律宾披索兑美元今年以来贬值2.8%，为表现最差的亚币。鉴于该国的赤字忧虑，披索益发可能因资本外流而不堪一击。

菲律宾央行预计去年可能录得1亿美元经常帐赤字，为2002年以来首次，该央行并预测今年赤字7亿美元。

韩国韩元的偏多押注降至五个月低点；印尼卢比仓位则由偏多转为近中性。

韩元今年累计下跌1.6%左右，成为亚洲排在菲律宾披索之后第二疲弱的货币。

泰铢的看涨人气略微下降，印度卢比的多仓降至2017年1月以来最低；今年印度卢比累计下跌0.5%左右。

“印度卢比的仓位更加中性，这反映出印度市场对于政府财政路线愈发不安...”路透外汇分析师Krishna Kumar表示。

这次调查是在周二及周三间进行，多数受访者是在周三进回复的。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、 印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期(日/月) 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

8/2 -1.25 -0.2 -0.6 -0.1 -0.82 -0.14 -0.85 0.91 -1.04

25/1 -1.4 -0.81 -1.45 -0.79 -1.44 -0.71 -1.57 0.51 -1.48

11/1 -0.47 -1.06 -0.75 -0.40 -0.88 -0.86 -1.05 0.00 -1.04

14/12 -0.25 -1.02 -0.25 0.00 -0.45 -0.17 -1.08 0.38 -1.12

30/11 -0.39 -1.34 -0.66 0.00 -0.54 -0.56 -1.16 0.35 -1.16

16/11 -0.24 -0.72 -0.31 0.1 -0.27 -0.42 -0.85 0.84 -0.87

2/11 -0.27 -0.7 -0.06 0.2 -0.1 -0.5 -0.42 1.18 -0.75

19/10 -0.06 0.14 -0.11 -0.35 -0.17 -0.55 -0.5 0.88 -0.58

5/10 -0.13 0.8 0.11 -0.03 0 0.3 -0.27 0.86 -0.34

21/9 -0.5 0.21 -0.39 -0.63 -0.28 -0.41 -0.46 0.71 -0.99

7/9 -1.32 0.13 -0.58 -0.46 -0.46 -0.73 -0.35 0.83 -0.99

24/8 -1.1 -0.19 -0.47 -0.52 -0.35 -0.99 -0.17 0.97 -1.01(完)