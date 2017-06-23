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新兴汇市：亚币呈区间波动，人民币或创3月以来最大周线跌幅
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2017年6月23日 / 早上6点19分 / 1 个月前

新兴汇市：亚币呈区间波动，人民币或创3月以来最大周线跌幅

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月23日 - 新兴亚币周五大多呈区间波动，在下周美国公布通胀相关指标之前交易员持观望态度，而人民币仍有可能创下3月初以来最大周线跌幅。
    
    美国下周将出炉的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数 。
    
    美元指数      实际持平于97.492。

    坡元      小涨0.1%，涨幅居前，受数据显示新加坡5月工业生产连续10个月同比增长的提振            。
    
    但坡元周线仍料创5月初以来单周最大跌幅。
    
    “略微积极的美联储联邦公开市场委员会(FOMC)缩表速度，加上其今年稍晚可能进行今年第三度的25个基点升息，都帮助推升美元兑坡元。”华侨银行在一份报告中称。
    
    菲律宾披索小涨0.1%，该国央行周四维持政策利率不变，并调降今年通胀预估，此举可能降低对今年下半年至少会升息一次的预期。

    但菲律宾披索周线可能录得2016年11月来最差表现。
    
    台币兑美元        持平，此前台湾央行一如预期维持利率不变。
    
    人民币兑美元          小跌至5月31日来最低，因中间价下跌和企业对美元需求增加。
    
    人民币本周来累计跌0.4%，可能创3月3日来最大周线跌幅。
    
    人民币可能录得连续第七日下跌，或创2016年10月来最长连跌时间。
    
    马币(林吉特)兑美元      在窄幅区间内交投，仍可能录得3月初以来最大周线跌幅。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
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    日圆                   111.21    111.32   +0.10   +5.27    117.07
    坡元                   1.3881    1.3899   +0.13   +4.39    1.4490
    台币                   30.408    30.442   +0.11   +6.15    32.279
    韩元                  1139.24   1140.90   +0.15   +6.01   1207.70
    泰铢                    33.96     33.97   +0.03   +5.42     35.80
    菲律宾披索              50.28     50.35   +0.13   -1.11     49.72
    印尼卢比             13325.00  13325.00   +0.00   +1.09  13470.00
    印度卢比                64.53     64.59   +0.09   +5.25     67.92
    马币                   4.2870    4.2855   -0.03   +4.61    4.4845
    人民币                 6.8385    6.8368   -0.02   +1.58    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 孙国玉/张若琪/杜明霞；审校 白云/于春红/艾茂林)

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