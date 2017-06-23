新兴汇市：亚币呈区间波动，人民币或创3月以来最大周线跌幅

路透6月23日 - 新兴亚币周五大多呈区间波动，在下周美国公布通胀相关指标之前交易员持观望态度，而人民币仍有可能创下3月初以来最大周线跌幅。 美国下周将出炉的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数 。 美元指数 实际持平于97.492。 坡元 小涨0.1%，涨幅居前，受数据显示新加坡5月工业生产连续10个月同比增长的提振 。 但坡元周线仍料创5月初以来单周最大跌幅。 “略微积极的美联储联邦公开市场委员会(FOMC)缩表速度，加上其今年稍晚可能进行今年第三度的25个基点升息，都帮助推升美元兑坡元。”华侨银行在一份报告中称。 菲律宾披索小涨0.1%，该国央行周四维持政策利率不变，并调降今年通胀预估，此举可能降低对今年下半年至少会升息一次的预期。 但菲律宾披索周线可能录得2016年11月来最差表现。 台币兑美元 持平，此前台湾央行一如预期维持利率不变。 人民币兑美元 小跌至5月31日来最低，因中间价下跌和企业对美元需求增加。 人民币本周来累计跌0.4%，可能创3月3日来最大周线跌幅。 人民币可能录得连续第七日下跌，或创2016年10月来最长连跌时间。 马币(林吉特)兑美元 在窄幅区间内交投，仍可能录得3月初以来最大周线跌幅。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.21 111.32 +0.10 +5.27 117.07 坡元 1.3881 1.3899 +0.13 +4.39 1.4490 台币 30.408 30.442 +0.11 +6.15 32.279 韩元 1139.24 1140.90 +0.15 +6.01 1207.70 泰铢 33.96 33.97 +0.03 +5.42 35.80 菲律宾披索 50.28 50.35 +0.13 -1.11 49.72 印尼卢比 13325.00 13325.00 +0.00 +1.09 13470.00 印度卢比 64.53 64.59 +0.09 +5.25 67.92 马币 4.2870 4.2855 -0.03 +4.61 4.4845 人民币 6.8385 6.8368 -0.02 +1.58 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 孙国玉/张若琪/杜明霞；审校 白云/于春红/艾茂林)