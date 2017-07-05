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新兴汇市：亚币普遍小涨，朝鲜半岛及美联储政策疑虑令美元承压
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2017年7月5日 / 凌晨4点57分 / 1 个月前

新兴汇市：亚币普遍小涨，朝鲜半岛及美联储政策疑虑令美元承压

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月5日 - 亚洲新兴货币周三小幅上涨，因美国与朝鲜(北韩)之间的紧张情势升高，同时投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布会议记录之前缩减美元仓位，这些疑虑导致美元兑日圆下跌。
    
    朝鲜表示，新研发的洲际弹道导弹可携带大型核弹头。美国为此呼吁全球采取行动，让朝鲜承担追求核武器的后果。            
    
    美国国防部对朝鲜飞弹测试予以谴责，并称在面对朝鲜威胁与日俱增之际，将捍卫美国及其盟友。

    “美元盘初略走软，但紧张情绪，尤其是地缘政治方面的，近期可能遏制新兴亚洲货币的韧性，”华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng说。
    
    美元兑日圆      早盘下跌0.3%至112.95，进一步脱离周一触及的一个半月高点113.48。        
    
    投资者等待美联储6月会议记录，以研判美联储对今年再次升息的决心，以及缩表计划的细节问题。
    
    市场走势显示，12月再次升息的可能性为60%左右，比多数美联储官员预期的未来升息路径浅得多。

    亚币中，人民币          早盘微涨0.1%，结束连续两日跌势；坡元      最多上涨0.2%。
    
    菲律宾披索          周三连续第二个交易日走高，微涨0.1%。
    
    菲律宾统计局周三稍早公布的数据显示，6月通胀年率连续第二个月放缓，降至2.8%创1月以来最低水准，因食品及交通运输价格涨速放缓。            
    
    菲律宾央行新总裁称通胀率在6月继续下降，为央行微调货币政策提供了空间。

    
    **韩元**
    
    韩元          周三涨0.2%，有望四个交易日来首次录得涨幅。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)        涨0.1%至2,382.68点，周三尾盘走势蹒跚并收低。
    
    受朝鲜半岛紧张局势影响，韩元上日挫跌至逾16周低点。
    
    韩国国防部长周三称，朝鲜进行第六次核试验的可能性很高。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.18    113.26   +0.07   +3.44    117.07
    坡元                   1.3808    1.3825   +0.12   +4.94    1.4490
    台币                   30.499    30.528   +0.10   +5.84    32.279
    韩元                  1149.30   1150.60   +0.11   +5.08   1207.70
    泰铢                    33.99     34.01   +0.06   +5.33     35.80
    菲律宾披索              50.52     50.52   +0.01   -1.57     49.72
    印尼卢比             13350.00  13362.00   +0.09   +0.90  13470.00
    印度卢比                64.75     64.73   -0.03   +4.90     67.92
    马币                   4.2940    4.2960   +0.05   +4.44    4.4845
    人民币                 6.7958    6.8005   +0.07   +2.22    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张明钧/艾茂林/刘秀红/侯雪苹；审校 白云/于春红/张若琪/杜明霞)

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