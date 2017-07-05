新兴汇市：亚币普遍小涨，朝鲜半岛及美联储政策疑虑令美元承压

路透7月5日 - 亚洲新兴货币周三小幅上涨，因美国与朝鲜(北韩)之间的紧张情势升高，同时投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布会议记录之前缩减美元仓位，这些疑虑导致美元兑日圆下跌。 朝鲜表示，新研发的洲际弹道导弹可携带大型核弹头。美国为此呼吁全球采取行动，让朝鲜承担追求核武器的后果。 美国国防部对朝鲜飞弹测试予以谴责，并称在面对朝鲜威胁与日俱增之际，将捍卫美国及其盟友。 “美元盘初略走软，但紧张情绪，尤其是地缘政治方面的，近期可能遏制新兴亚洲货币的韧性，”华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng说。 美元兑日圆 早盘下跌0.3%至112.95，进一步脱离周一触及的一个半月高点113.48。 投资者等待美联储6月会议记录，以研判美联储对今年再次升息的决心，以及缩表计划的细节问题。 市场走势显示，12月再次升息的可能性为60%左右，比多数美联储官员预期的未来升息路径浅得多。 亚币中，人民币 早盘微涨0.1%，结束连续两日跌势；坡元 最多上涨0.2%。 菲律宾披索 周三连续第二个交易日走高，微涨0.1%。 菲律宾统计局周三稍早公布的数据显示，6月通胀年率连续第二个月放缓，降至2.8%创1月以来最低水准，因食品及交通运输价格涨速放缓。 菲律宾央行新总裁称通胀率在6月继续下降，为央行微调货币政策提供了空间。 **韩元** 韩元 周三涨0.2%，有望四个交易日来首次录得涨幅。 韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%至2,382.68点，周三尾盘走势蹒跚并收低。 受朝鲜半岛紧张局势影响，韩元上日挫跌至逾16周低点。 韩国国防部长周三称，朝鲜进行第六次核试验的可能性很高。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.18 113.26 +0.07 +3.44 117.07 坡元 1.3808 1.3825 +0.12 +4.94 1.4490 台币 30.499 30.528 +0.10 +5.84 32.279 韩元 1149.30 1150.60 +0.11 +5.08 1207.70 泰铢 33.99 34.01 +0.06 +5.33 35.80 菲律宾披索 50.52 50.52 +0.01 -1.57 49.72 印尼卢比 13350.00 13362.00 +0.09 +0.90 13470.00 印度卢比 64.75 64.73 -0.03 +4.90 67.92 马币 4.2940 4.2960 +0.05 +4.44 4.4845 人民币 6.7958 6.8005 +0.07 +2.22 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张明钧/艾茂林/刘秀红/侯雪苹；审校 白云/于春红/张若琪/杜明霞)