新兴汇市：多数亚币走高，摆脱中国疲软数据影响

路透11月14日 - 多数亚币周二小幅走高，摆脱了低迷中国经济数据的影响；本周公布的美国通胀数据将为加息前景设定基调，在此之前美元交投谨慎。 美元指数 跌0.02%，尽管美国公债收益率上升。 “市场关注的重要数据是明天出炉的美国通胀率。其重要性体现在它对美国联邦储备委员会(FED/美联储)2018年潜在加息路径的影响，而非对12月加息前景的影响，因为从各方面来看12月加息已经是板上钉钉，”澳新银行亚洲研究部门主管Khoon Goh表示。 “如果美国税改确实有了动静，且若在耶诞节前获得通过，这将支撑 美元。不过就当前时点而言，市场认为可能会略为推迟到明年初，这也就 是为什么我们见到美元略为回落，”Khoon Goh称。 韩元兑美元 引领区域货币涨势，上扬0.3%；菲律宾披索兑 美元 升至10月6日以来最高，料将连续第五个交易日上涨。 “我们仍见到资金流入亚洲股市，这协助提振亚洲货币。” 七个亚洲交易所的10月数据显示，外资投资人净买超约25亿美元，创 四个月来最高。 台币 、坡元 和马币(林吉特) 也小幅上升。 人民币 持平，此前出炉的中国10月工业、投资和消费数据均逊于预期，四季 度经济下行压力加大。 印度卢比 跌0.1%，印度政府周一公布的数据显示，10月消费者物价指数(CPI) INCPIY=ECI同比上升3.58%，创七个月高位。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.62 113.61 -0.01 +3.04 117.07 坡元 1.3612 1.3616 +0.03 +6.45 1.4490 台币 30.177 30.190 +0.04 +6.97 32.279 韩元 1117.06 1120.60 +0.32 +8.11 1207.70 泰铢 33.07 33.06 -0.03 +8.26 35.80 菲律宾披索 51.16 51.21 +0.09 -2.81 49.72 印尼卢比 13540.00 13550.00 +0.07 -0.52 13470.00 印度卢比 65.50 65.42 -0.12 +3.69 67.92 马币 4.1910 4.1900 -0.02 +7.00 4.4845 人民币 6.6422 6.6398 -0.04 +4.58 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王灿/张明钧/杜明霞；审校 高琦/白云)