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新兴汇市：多数亚币走高，摆脱中国疲软数据影响
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#亚洲
2017年11月14日 / 早上6点40分 / 1 天前

新兴汇市：多数亚币走高，摆脱中国疲软数据影响

2 分钟阅读

    路透11月14日 - 多数亚币周二小幅走高，摆脱了低迷中国经济数据的影响；本周公布的美国通胀数据将为加息前景设定基调，在此之前美元交投谨慎。

    美元指数      跌0.02%，尽管美国公债收益率上升。

    “市场关注的重要数据是明天出炉的美国通胀率。其重要性体现在它对美国联邦储备委员会(FED/美联储)2018年潜在加息路径的影响，而非对12月加息前景的影响，因为从各方面来看12月加息已经是板上钉钉，”澳新银行亚洲研究部门主管Khoon Goh表示。

    “如果美国税改确实有了动静，且若在耶诞节前获得通过，这将支撑
美元。不过就当前时点而言，市场认为可能会略为推迟到明年初，这也就
是为什么我们见到美元略为回落，”Khoon Goh称。
    
    韩元兑美元          引领区域货币涨势，上扬0.3%；菲律宾披索兑
美元          升至10月6日以来最高，料将连续第五个交易日上涨。
    
    “我们仍见到资金流入亚洲股市，这协助提振亚洲货币。”
    
    七个亚洲交易所的10月数据显示，外资投资人净买超约25亿美元，创
四个月来最高。

    台币        、坡元      和马币(林吉特)      也小幅上升。
    
    人民币          持平，此前出炉的中国10月工业、投资和消费数据均逊于预期，四季
度经济下行压力加大。            
    
    印度卢比        跌0.1%，印度政府周一公布的数据显示，10月消费者物价指数(CPI)
INCPIY=ECI同比上升3.58%，创七个月高位。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.62    113.61   -0.01   +3.04    117.07
    坡元                   1.3612    1.3616   +0.03   +6.45    1.4490
    台币                   30.177    30.190   +0.04   +6.97    32.279
    韩元                  1117.06   1120.60   +0.32   +8.11   1207.70
    泰铢                    33.07     33.06   -0.03   +8.26     35.80
    菲律宾披索              51.16     51.21   +0.09   -2.81     49.72
    印尼卢比             13540.00  13550.00   +0.07   -0.52  13470.00
    印度卢比                65.50     65.42   -0.12   +3.69     67.92
    马币                   4.1910    4.1900   -0.02   +7.00    4.4845
    人民币                 6.6422    6.6398   -0.04   +4.58    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王灿/张明钧/杜明霞；审校 高琦/白云)

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