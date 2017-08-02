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9 天前
新兴汇市：油价下跌带动多数亚洲货币走低，但印度卢比几无变动
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2017年8月2日 / 凌晨5点10分 / 9 天前

新兴汇市：油价下跌带动多数亚洲货币走低，但印度卢比几无变动

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月2日 - 多数亚洲新兴市场货币周三走低，全球油价下跌带来
压力。但印度卢比几无变动，尽管预计该国央行将在今日稍晚降息。
    
    随着通胀大幅降温，路透访问的多数分析师预期印度央行今日稍晚(0
900GMT)将降息25个基点至6.00%。
    
    但印度央行最近几个月曾多次出乎市场预料。

    马币(林吉特)        连续第四个交易日走疲，因油价下滑。美国原油库存增加拖累美国原油周三重回50美元下方，而且石油输出国组织(OPEC)供应持续处于高位拖累国际油价。     
    
    马来西亚是亚洲最大的石油和天然气出口国之一。
    
    印尼卢比        下滑至一周最低。
    
    “(油价对亚币的影响)这更多是人气的问题，”加拿大丰业银行亚洲外汇策略师高奇称。
    
    与此同时，人民币兑美元即期          回落，结束四日连涨。美国政府的一位高官周二表示，特朗普总统对于如何回应其所谓的中国不公平贸易做法，目前已接近做出决定。此报导令市场弥漫谨慎气氛。            
    
    其他货币方面，韩元          、坡元      和菲律宾披索          下跌。

    **印度卢比**
    
    印度卢比兑美元        疲软，印度央行即将公布政策决定，总裁将
举行记者会。
    
    “我们公司内部的观点是今天不会降息，但10月会降息25个基点，”
Gao称。
    
    “如果他们降息，重申通胀目标，我觉得基本上卢比会反射性下跌。
”
    
    “不过印度央行坚持通胀目标是至关重要的，这可以强化投资者对印
度经济和该国央行独立性的信心，而从长期来看这又对印度卢比形成正面
的影响，”他表示。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
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    坡元                   1.3596    1.3575   -0.15   +6.58    1.4490
    台币                   30.265    30.256   -0.03   +6.65    32.279
    韩元                  1123.80   1121.30   -0.22   +7.47   1207.70
    泰铢                    33.27     33.28   +0.03   +7.60     35.80
    菲律宾披索              50.41     50.37   -0.08   -1.37     49.72
    印尼卢比             13327.00  13323.00   -0.03   +1.07  13470.00
    印度卢比                64.11     64.07   -0.06   +5.94     67.92
    马币                   4.2850    4.2840   -0.02   +4.66    4.4845
    人民币                 6.7255    6.7210   -0.07   +3.29    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 张涛/刘秀红/王丽鑫/张荻/杜明霞/王洋/白云)

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