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新兴汇市：亚币多上涨，因美国通胀忧虑打压美元
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2017年10月12日 / 凌晨5点35分 / 6 天前

新兴汇市：亚币多上涨，因美国通胀忧虑打压美元

2 分钟阅读

    路透10月12日 - 亚币周四大多上涨，因美国通胀前景的不确定性打压美元。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，决策者对通胀加速上升的前景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。            

    许多决策者承认，进一步收紧或调整货币政策，要看今年底前的通胀发展。

    Mizuho Daily在报告中写道，美联储会议记录揭开了一些有关通胀低迷是否是“暂时性”的疑问。
    
    美元指数      跌至两周低点。
    
    “风险偏好相当坚挺，美元的下跌给予亚洲货币一定的支撑，”巴克莱亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha说。
    
    亚洲货币中，韩元          受到外资进一步流入韩股的提振。外国投资者纷纷押注本周晚些时候韩国上市公司将公布强劲的财报，带动韩国股市触及新高。
    
    马币      小幅攀升，此前的数据显示该国8月工业生产速度创下2015年3月来的最快。  
    

    坡元      、台币        和泰铢        升至9月26日以来高位。
    
    坡元升至两周多高位，新加坡金管局将于周五宣布政策决定。
    
    新加坡金管局预计将在10月的会议上维持货币政策不变，并且料不会急于收紧政策，因通胀仍保持低迷，即便是经济增速在上半年加速。            
    
    泰铢还继续受益于泰国在经历军政府长期统治后，将于明年举行大选的消息。
    
    台币上涨，因台湾9月出口创七年多来最快增速。            
    
    另一方面，菲律宾披索          看来将是六个交易日来第五日收低。
    
    菲律宾政府官员周三坚称，吸引更多外资的前景依然亮丽，但这未能提振人气，因为上半年海外股票投资流入大幅下滑。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.27    112.48   +0.19   +4.28    117.07
    坡元                   1.3531    1.3541   +0.07   +7.09    1.4490
    台币                   30.220    30.232   +0.04   +6.81    32.279
    韩元                  1132.70   1135.20   +0.22   +6.62   1207.70
    泰铢                    33.11     33.21   +0.30   +8.12     35.80
    菲律宾披索              51.35     51.35   -0.00   -3.18     49.72
    印尼卢比             13499.00  13515.00   +0.12   -0.21  13470.00
    印度卢比                65.12     65.14   +0.03   +4.30     67.92
    马币                   4.2140    4.2200   +0.14   +6.42    4.4845
    人民币                 6.5892    6.5882   -0.02   +5.43    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 于春红/王洋/许娜/张若琪/孙茉莉)

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