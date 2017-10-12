新兴汇市：亚币多上涨，因美国通胀忧虑打压美元

路透10月12日 - 亚币周四大多上涨，因美国通胀前景的不确定性打压美元。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，决策者对通胀加速上升的前景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。 许多决策者承认，进一步收紧或调整货币政策，要看今年底前的通胀发展。 Mizuho Daily在报告中写道，美联储会议记录揭开了一些有关通胀低迷是否是“暂时性”的疑问。 美元指数 跌至两周低点。 “风险偏好相当坚挺，美元的下跌给予亚洲货币一定的支撑，”巴克莱亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha说。 亚洲货币中，韩元 受到外资进一步流入韩股的提振。外国投资者纷纷押注本周晚些时候韩国上市公司将公布强劲的财报，带动韩国股市触及新高。 马币 小幅攀升，此前的数据显示该国8月工业生产速度创下2015年3月来的最快。 坡元 、台币 和泰铢 升至9月26日以来高位。 坡元升至两周多高位，新加坡金管局将于周五宣布政策决定。 新加坡金管局预计将在10月的会议上维持货币政策不变，并且料不会急于收紧政策，因通胀仍保持低迷，即便是经济增速在上半年加速。 泰铢还继续受益于泰国在经历军政府长期统治后，将于明年举行大选的消息。 台币上涨，因台湾9月出口创七年多来最快增速。 另一方面，菲律宾披索 看来将是六个交易日来第五日收低。 菲律宾政府官员周三坚称，吸引更多外资的前景依然亮丽，但这未能提振人气，因为上半年海外股票投资流入大幅下滑。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.27 112.48 +0.19 +4.28 117.07 坡元 1.3531 1.3541 +0.07 +7.09 1.4490 台币 30.220 30.232 +0.04 +6.81 32.279 韩元 1132.70 1135.20 +0.22 +6.62 1207.70 泰铢 33.11 33.21 +0.30 +8.12 35.80 菲律宾披索 51.35 51.35 -0.00 -3.18 49.72 印尼卢比 13499.00 13515.00 +0.12 -0.21 13470.00 印度卢比 65.12 65.14 +0.03 +4.30 67.92 马币 4.2140 4.2200 +0.14 +6.42 4.4845 人民币 6.5892 6.5882 -0.02 +5.43 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 于春红/王洋/许娜/张若琪/孙茉莉)