新兴汇市：大多数新兴亚币上升，但泰铢在央行会议前下跌

路透12月19日 - 大多数新兴亚币周二上升，美国国会对税改议案进行投票之前美元持稳；泰铢下跌，因预计利率将维持在纪录低位附近。 美元指数 持平于93.699，一些交易商对税改对美国经济的整体影响存有疑虑。 最近几周有关美国总统特朗普能否成功推行其政策的预期反复变化，令全球市场大受冲击。 “特朗普若无法使其政策获得通过将对美元不利，这将利好亚洲货币，”Oanda驻新加坡的亚太交易负责人Stephen Innes说。 马币 和韩元 一度上涨0.2%，印度卢比 上涨约0.1%。 人民币 、印尼卢比和台币 均持平，偏小幅上涨倾向。 泰铢 、坡元 和菲律宾披索 下跌。 “年底前的头寸调整造成市场扭曲，可能导致汇率剧烈波动，新兴亚币更是如此，”Innes说。 泰铢一度下跌0.8%至11月17日以来最低，创逾一年来最大盘中跌幅。 泰国央行周三料维持指标利率不变，因经济增长加速，通胀仍温和，且家庭负债高企依然是一大担忧。 **政治不确定性** 印度卢比 周二上涨0.1%。随着古吉拉特邦选举计票工作推进，印度卢比上日一度下跌超过1%。 “卢比受到政治不确定性的推动，而不是任何具体的宏观因素，此前印度总理莫迪赢得了一场还算过得去的胜利，但丢掉14个席位，”Innes说。 “我认为政治风险将很快消散，市场焦点将重新回到宏观因素，但可能要等到新年。” 卢比周一扳回近所有跌幅，随着选举的推进，莫迪所属党派似乎要第六次赢得他家乡所在州的选举。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.57 112.53 -0.04 +4.00 117.07 坡元 1.3473 1.3472 -0.01 +7.55 1.4490 台币 29.998 30.006 +0.03 +7.60 32.279 韩元 1085.63 1088.50 +0.26 +11.24 1207.70 泰铢 32.74 32.61 -0.41 +9.35 35.80 菲律宾披索 50.41 50.48 +0.14 -1.37 49.72 印尼卢比 13580.00 13580.00 +0.00 -0.81 13470.00 印度卢比 64.14 64.24 +0.16 +5.90 67.92 马币 4.0740 4.0800 +0.15 +10.08 4.4845 人民币 6.6149 6.6170 +0.03 +5.02 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 杜明霞/汪红英/李春喜 审校 王兴亚/张若琪/张明钧)