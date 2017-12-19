FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新兴汇市：大多数新兴亚币上升，但泰铢在央行会议前下跌
频道
专题
跨境资金流动管理“量入为出” 中国对外投资将恢复增长
狗年展望
跨境资金流动管理“量入为出” 中国对外投资将恢复增长
焦点：防错配风险中国险企投资戴紧箍咒 长期资产面临“僧多粥少”
深度分析
焦点：防错配风险中国险企投资戴紧箍咒 长期资产面临“僧多粥少”
2018年全球经济的三大威胁：央行、贸易与泡沫
深度分析
2018年全球经济的三大威胁：央行、贸易与泡沫
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 19, 2017 / 5:58 AM / 2 days ago

新兴汇市：大多数新兴亚币上升，但泰铢在央行会议前下跌

2 分钟阅读

    路透12月19日 - 大多数新兴亚币周二上升，美国国会对税改议案进行投票之前美元持稳；泰铢下跌，因预计利率将维持在纪录低位附近。
    
    美元指数      持平于93.699，一些交易商对税改对美国经济的整体影响存有疑虑。
    
    最近几周有关美国总统特朗普能否成功推行其政策的预期反复变化，令全球市场大受冲击。    

    “特朗普若无法使其政策获得通过将对美元不利，这将利好亚洲货币，”Oanda驻新加坡的亚太交易负责人Stephen Innes说。
    
    马币      和韩元      一度上涨0.2%，印度卢比        上涨约0.1%。
    
    人民币      、印尼卢比和台币      均持平，偏小幅上涨倾向。
    
    泰铢        、坡元        和菲律宾披索          下跌。
    
    “年底前的头寸调整造成市场扭曲，可能导致汇率剧烈波动，新兴亚币更是如此，”Innes说。
    
    泰铢一度下跌0.8%至11月17日以来最低，创逾一年来最大盘中跌幅。
    
    泰国央行周三料维持指标利率不变，因经济增长加速，通胀仍温和，且家庭负债高企依然是一大担忧。
        
    
    **政治不确定性**
    
    印度卢比        周二上涨0.1%。随着古吉拉特邦选举计票工作推进，印度卢比上日一度下跌超过1%。
    
    “卢比受到政治不确定性的推动，而不是任何具体的宏观因素，此前印度总理莫迪赢得了一场还算过得去的胜利，但丢掉14个席位，”Innes说。
    
    “我认为政治风险将很快消散，市场焦点将重新回到宏观因素，但可能要等到新年。”
    
    卢比周一扳回近所有跌幅，随着选举的推进，莫迪所属党派似乎要第六次赢得他家乡所在州的选举。

                                        亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.57    112.53   -0.04   +4.00    117.07
    坡元                   1.3473    1.3472   -0.01   +7.55    1.4490
    台币                   29.998    30.006   +0.03   +7.60    32.279
    韩元                  1085.63   1088.50   +0.26  +11.24   1207.70
    泰铢                    32.74     32.61   -0.41   +9.35     35.80
    菲律宾披索              50.41     50.48   +0.14   -1.37     49.72
    印尼卢比             13580.00  13580.00   +0.00   -0.81  13470.00
    印度卢比                64.14     64.24   +0.16   +5.90     67.92
    马币                   4.0740    4.0800   +0.15  +10.08    4.4845
    人民币                 6.6149    6.6170   +0.03   +5.02    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 杜明霞/汪红英/李春喜 审校 王兴亚/张若琪/张明钧)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below