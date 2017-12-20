新兴汇市：多数亚币表现淡静，马币受通胀数据提振上涨

路透12月20日 - 多数亚洲货币周三表现淡静，泰铢在该国央行政策会议前承压，泰国央行预计将利率保持在纪录低点附近不变。 韩元 、台币 和菲律宾披索 涨幅介于0.1-0.3%之间，美元在国会对税改议案进行表决之前企稳。 美国众议院最初通过了税改议案，但有些条款并不符合参议院规定。由美国共和党掌控的参议院在周三黎明之前投票通过税改议案，现在该议案将交给众议院在今天稍晚进行最终表决。 美债收益率上扬提振了隔夜美元走势。 美债收益率上涨，一定程度上是市场预期美国税改将增加美国公债发行量，但很多分析师称直接的触发因素是德国公布明年增加发行30年期公债后，欧洲债券收益率周二跳升。 0500GMT，美元指数 小涨0.01，至93.437。 “未来市场将重新评估税改是否会支持经济，但当前他们持保留意见，”瑞穗银行汇市策略师Chang Wei Liang表示。 投资者还将关注周三稍后公布的台湾11月外销订单。路透调查13家金融机构结果显示，台湾11月外销订单金额料较上年同期增长8.1%，料为连续第16个月正成长。3家金融机构预估的区间在5.0-12.80%，中值在8.1%。 人民币兑美元 上涨多达0.2%至三周高位。 泰铢 为表现最差的亚币，过去三天都下跌，周三下挫多达0.6%。泰国央行将于 0700GMT后公布利率决定。 马币(林吉特)兑美元 上升0.2%，马来西亚11月消费者物价指数(CPI)较上年同期 上涨3.4%，符合预期，且在央行预估区间内。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.95 112.88 -0.06 +3.65 117.07 坡元 1.3463 1.3464 +0.01 +7.63 1.4490 台币 29.966 29.990 +0.08 +7.72 32.279 韩元 1081.10 1084.90 +0.35 +11.71 1207.70 泰铢 32.76 32.66 -0.31 +9.28 35.80 菲律宾披索 50.25 50.39 +0.28 -1.05 49.72 印尼卢比 13578.00 13575.00 -0.02 -0.80 13470.00 印度卢比 64.06 64.03 -0.04 +6.03 67.92 马币 4.0740 4.0790 +0.12 +10.08 4.4845 人民币 6.5927 6.6058 +0.20 +5.37 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 李春喜/王颖/杜明霞；审校 白云/汪红英/张若琪)