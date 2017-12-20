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新兴汇市：多数亚币表现淡静，马币受通胀数据提振上涨
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#亚洲
December 20, 2017 / 6:14 AM / 6 days ago

新兴汇市：多数亚币表现淡静，马币受通胀数据提振上涨

2 分钟阅读

    路透12月20日 - 多数亚洲货币周三表现淡静，泰铢在该国央行政策会议前承压，泰国央行预计将利率保持在纪录低点附近不变。
    
    韩元      、台币      和菲律宾披索          涨幅介于0.1-0.3%之间，美元在国会对税改议案进行表决之前企稳。
    
    美国众议院最初通过了税改议案，但有些条款并不符合参议院规定。由美国共和党掌控的参议院在周三黎明之前投票通过税改议案，现在该议案将交给众议院在今天稍晚进行最终表决。            

    美债收益率上扬提振了隔夜美元走势。
    
    美债收益率上涨，一定程度上是市场预期美国税改将增加美国公债发行量，但很多分析师称直接的触发因素是德国公布明年增加发行30年期公债后，欧洲债券收益率周二跳升。
    
    0500GMT，美元指数      小涨0.01，至93.437。
    
    “未来市场将重新评估税改是否会支持经济，但当前他们持保留意见，”瑞穗银行汇市策略师Chang Wei Liang表示。
    
    投资者还将关注周三稍后公布的台湾11月外销订单。路透调查13家金融机构结果显示，台湾11月外销订单金额料较上年同期增长8.1%，料为连续第16个月正成长。3家金融机构预估的区间在5.0-12.80%，中值在8.1%。            

    人民币兑美元          上涨多达0.2%至三周高位。
    
    泰铢        为表现最差的亚币，过去三天都下跌，周三下挫多达0.6%。泰国央行将于
0700GMT后公布利率决定。
    
    马币(林吉特)兑美元      上升0.2%，马来西亚11月消费者物价指数(CPI)较上年同期
上涨3.4%，符合预期，且在央行预估区间内。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.95    112.88   -0.06   +3.65    117.07
    坡元                   1.3463    1.3464   +0.01   +7.63    1.4490
    台币                   29.966    29.990   +0.08   +7.72    32.279
    韩元                  1081.10   1084.90   +0.35  +11.71   1207.70
    泰铢                    32.76     32.66   -0.31   +9.28     35.80
    菲律宾披索              50.25     50.39   +0.28   -1.05     49.72
    印尼卢比             13578.00  13575.00   -0.02   -0.80  13470.00
    印度卢比                64.06     64.03   -0.04   +6.03     67.92
    马币                   4.0740    4.0790   +0.12  +10.08    4.4845
    人民币                 6.5927    6.6058   +0.20   +5.37    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 李春喜/王颖/杜明霞；审校 白云/汪红英/张若琪)

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