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#亚洲
December 21, 2017 / 5:56 AM / 5 days ago

新兴汇市：亚币大多上升，印尼卢比在惠誉上调印尼评级后创两周高位

2 分钟阅读

    路透12月21日 - 大多数新兴亚币周四兑美元上涨，印尼卢比领涨并触及两周高位，因惠誉上调印尼信用评级。
    
    印尼卢比      创逾一个月来最佳表现，此前惠誉将印尼的主权债信评级上调一个级距，至投资级别中第二低位，称该国的宏观经济和货币政策方向增强了经济抵御外部冲击的能力。            
    
    “亚币今日走坚，印尼卢比领涨，惠誉上调印尼评级后印尼卢比跳涨，人民币中间价亦上升，”新加坡大华银行汇市策略师Peter Chia表示。

    0437 GMT，美元指数      基本持平。
    
    “市场仍怀疑美国税改案的通过是否会扭转债市资金流入趋势，今年这一趋势支撑了亚币汇率，”中国称。
    
    菲律宾披索          连续第三日上涨，升0.4%，触及六个月新高。
    
    韩元兑美元                和台币兑美元分别上涨0.1%和0.2%。
    
    印度卢比兑美元小幅上涨，泰铢持平。
    
    马来西亚林吉特(马币)      和新加坡元        逆势下滑，兑美元都跌0.1%。

    
    **印尼卢比**
    
    卢比最高上涨0.3%，创下逾两周最高。
    
    惠誉评级周四将印尼的主权债信评级上调一个级距，至投资级别中第二低位，称该国的宏观经济和货币政策方向增强了经济抵御外部冲击的能力。            
    
    “惠誉上调印尼评级之后，可能令人预期明年穆迪也将上调，穆迪在2017年初已经将该国评级展望置于正面，”星展银行周四在报告中称。
    
    今年2月穆迪将印尼的评级展望从“稳定”上调至“正面”。
    
    人民币          最高上涨0.4%，创下三个月高点，此前中国央行将人民币兑美元中间价设在6.5795人民币，为三个月最高。

                                        亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.38    113.38   +0.00   +3.25    117.07
    坡元                   1.3445    1.3437   -0.06   +7.77    1.4490
    台币                   29.977    29.990   +0.04   +7.68    32.279
    韩元                  1080.17   1080.90   +0.07  +11.81   1207.70
    泰铢                    32.71     32.72   +0.03   +9.45     35.80
    菲律宾披索              50.17     50.29   +0.24   -0.90     49.72
    印尼卢比             13557.00  13575.00   +0.13   -0.64  13470.00
    印度卢比                64.09     64.11   +0.03   +5.98     67.92
    马币                   4.0760    4.0710   -0.12  +10.02    4.4845
    人民币                 6.5689    6.5775   +0.13   +5.75    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 杜明霞/王颖/李春喜 审校 王兴亚/高琦/汪红英)

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