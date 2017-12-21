新兴汇市：亚币大多上升，印尼卢比在惠誉上调印尼评级后创两周高位

路透12月21日 - 大多数新兴亚币周四兑美元上涨，印尼卢比领涨并触及两周高位，因惠誉上调印尼信用评级。 印尼卢比 创逾一个月来最佳表现，此前惠誉将印尼的主权债信评级上调一个级距，至投资级别中第二低位，称该国的宏观经济和货币政策方向增强了经济抵御外部冲击的能力。 “亚币今日走坚，印尼卢比领涨，惠誉上调印尼评级后印尼卢比跳涨，人民币中间价亦上升，”新加坡大华银行汇市策略师Peter Chia表示。 0437 GMT，美元指数 基本持平。 “市场仍怀疑美国税改案的通过是否会扭转债市资金流入趋势，今年这一趋势支撑了亚币汇率，”中国称。 菲律宾披索 连续第三日上涨，升0.4%，触及六个月新高。 韩元兑美元 和台币兑美元分别上涨0.1%和0.2%。 印度卢比兑美元小幅上涨，泰铢持平。 马来西亚林吉特(马币) 和新加坡元 逆势下滑，兑美元都跌0.1%。 **印尼卢比** 卢比最高上涨0.3%，创下逾两周最高。 惠誉评级周四将印尼的主权债信评级上调一个级距，至投资级别中第二低位，称该国的宏观经济和货币政策方向增强了经济抵御外部冲击的能力。 “惠誉上调印尼评级之后，可能令人预期明年穆迪也将上调，穆迪在2017年初已经将该国评级展望置于正面，”星展银行周四在报告中称。 今年2月穆迪将印尼的评级展望从“稳定”上调至“正面”。 人民币 最高上涨0.4%，创下三个月高点，此前中国央行将人民币兑美元中间价设在6.5795人民币，为三个月最高。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.38 113.38 +0.00 +3.25 117.07 坡元 1.3445 1.3437 -0.06 +7.77 1.4490 台币 29.977 29.990 +0.04 +7.68 32.279 韩元 1080.17 1080.90 +0.07 +11.81 1207.70 泰铢 32.71 32.72 +0.03 +9.45 35.80 菲律宾披索 50.17 50.29 +0.24 -0.90 49.72 印尼卢比 13557.00 13575.00 +0.13 -0.64 13470.00 印度卢比 64.09 64.11 +0.03 +5.98 67.92 马币 4.0760 4.0710 -0.12 +10.02 4.4845 人民币 6.5689 6.5775 +0.13 +5.75 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 杜明霞/王颖/李春喜 审校 王兴亚/高琦/汪红英)