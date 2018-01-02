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新兴汇市：亚币2018年开局走坚，坡元创一年半高位
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#亚洲
January 2, 2018 / 5:22 AM / a day ago

新兴汇市：亚币2018年开局走坚，坡元创一年半高位

2 分钟阅读

    路透1月2日 - 新兴亚币周二走坚，新年开局表现强劲，欧元走强提振了人气，美元走软也激发了亚币的更多买兴。
    
    美元指数       2017年创10多年来最大年线跌幅，受围绕美国经济增长加速能否持续的疑虑拖累，欧元在三个月高点附近徘徊。
    
    “我认为(新兴亚币)几乎与欧元走强、美元走软亦步亦趋。市场看似没有避险情绪，美元也处于走软趋势，因此我认为这两个理由将协力帮助亚币今日保持涨势，”瑞穗银行的资深经济学家Vishnu Varathan说。

    不过他还表示，新兴亚币后续涨势看来存疑，上行略有阻力。
    
    台币兑美元        百分比涨幅最大，上涨0.8%至逾四年高位。
    
    “台币上周五触及类似水平，但回吐涨幅平盘作收...我们认为今天只是反弹，并不意外，”加拿大丰业银行亚洲外汇分析师高奇称。
    
    人民币兑美元          也上扬0.1%至近四个月高点。中国制造业增长意外加速，财新中国2017年12月制造业PMI指数创四个月新高，凸显该国经济意外强韧。            
    
    韩元兑美元          也上扬，此前朝鲜(北韩)领导人金正恩对韩国伸出橄榄枝，称他对于与韩国对话“持开放态度”。            
    
    朝鲜半岛紧张局势一直是影响韩元的一个主要因素。

    菲律宾披索          和泰铢        无成交，因两个市场适逢新年假期休市。
    
    坡元兑美元      周二上扬，涨0.3%至2016年6月以来最高。
    
    新加坡经济增长在第四季放慢，因制造业降温；不过服务业复苏表现，令外界更加预期新加坡金管局(MAS)最快可能4月收紧货币政策，坡元也随之走高。            
    
    “我们目前仍看好2018年增长前景，但留意潜在的政策收紧风险，”华侨银行在一份研究报告中称。
                                     亚洲     当日  
                         最新报价  上日尾盘   涨跌% 
    
    日圆                   112.72    112.64   -0.07
    坡元                   1.3322    1.3368   +0.35
    台币                   29.613    29.848   +0.79
    韩元                  1061.01   1070.50   +0.89
    印尼卢比             13542.00  13565.00   +0.17
    印度卢比                63.71     63.68   -0.05
    马币                   4.0150    4.0440   +0.72 
    人民币                 6.4965    6.5069   +0.16
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/王丽鑫/许娜；审校 于春红/王兴亚)

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