新兴汇市：亚币2018年开局走坚，坡元创一年半高位

路透1月2日 - 新兴亚币周二走坚，新年开局表现强劲，欧元走强提振了人气，美元走软也激发了亚币的更多买兴。 美元指数 2017年创10多年来最大年线跌幅，受围绕美国经济增长加速能否持续的疑虑拖累，欧元在三个月高点附近徘徊。 “我认为(新兴亚币)几乎与欧元走强、美元走软亦步亦趋。市场看似没有避险情绪，美元也处于走软趋势，因此我认为这两个理由将协力帮助亚币今日保持涨势，”瑞穗银行的资深经济学家Vishnu Varathan说。 不过他还表示，新兴亚币后续涨势看来存疑，上行略有阻力。 台币兑美元 百分比涨幅最大，上涨0.8%至逾四年高位。 “台币上周五触及类似水平，但回吐涨幅平盘作收...我们认为今天只是反弹，并不意外，”加拿大丰业银行亚洲外汇分析师高奇称。 人民币兑美元 也上扬0.1%至近四个月高点。中国制造业增长意外加速，财新中国2017年12月制造业PMI指数创四个月新高，凸显该国经济意外强韧。 韩元兑美元 也上扬，此前朝鲜(北韩)领导人金正恩对韩国伸出橄榄枝，称他对于与韩国对话“持开放态度”。 朝鲜半岛紧张局势一直是影响韩元的一个主要因素。 菲律宾披索 和泰铢 无成交，因两个市场适逢新年假期休市。 坡元兑美元 周二上扬，涨0.3%至2016年6月以来最高。 新加坡经济增长在第四季放慢，因制造业降温；不过服务业复苏表现，令外界更加预期新加坡金管局(MAS)最快可能4月收紧货币政策，坡元也随之走高。 “我们目前仍看好2018年增长前景，但留意潜在的政策收紧风险，”华侨银行在一份研究报告中称。 亚洲 当日 最新报价 上日尾盘 涨跌% 日圆 112.72 112.64 -0.07 坡元 1.3322 1.3368 +0.35 台币 29.613 29.848 +0.79 韩元 1061.01 1070.50 +0.89 印尼卢比 13542.00 13565.00 +0.17 印度卢比 63.71 63.68 -0.05 马币 4.0150 4.0440 +0.72 人民币 6.4965 6.5069 +0.16 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/王丽鑫/许娜；审校 于春红/王兴亚)