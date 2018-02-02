新兴汇市：人民币触及逾两年高点；其他多数亚币下跌

路透2月2日 - 中国人民币即期 周五触及逾两年高点，但其他亚币大多下跌并可能录得周线跌幅，因投资者在今日稍晚美国就业数据公布前趋于谨慎。 一项路透调查显示，美国1月非农就业岗位料增加18万个。12月增加了14.8万个。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)言论增强了市场对美国经济的乐观看法，带动美元和美国公债收益率本周小幅反弹，打击了亚币，但美元本周仍可能录得周线跌幅。 “市场正在提防今晚美国月度就业报告会优于预期，1月非农就业岗 位增幅超过18万个的预估值并高于20万个，不能忽视这种可能性，”星展 银行(DBS)的研究报告称。 在亚洲，人民币是为数不多上涨的货币之一，兑美元涨0.2%。今日人 民币兑美元中间价 报6.2885元，上日为6.3045元。 “未来几日，市场将密切关注中间价的情况，以判断近期人民币升值 因否引发了一些不安，”华侨银行研究报告称。 马来西亚市场在两日假期结束后恢复交易，马币(林吉特)兑美元MYR =亦走高，不过全周可能略微收低。 另一方面，韩元兑美元 跌至一个多月低位，为盘中跌幅最大的新兴亚币。新加坡元 次之 。 除了人民币和泰铢 外，其他亚币本周均可能收低。 “外资对新兴市场资产的看法变得各异其趣，美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录在1月31日公布后 ，市场愈发谨慎看待风险资产，”渣打银行在研究报告中称。 菲律宾披索兑美元跌逾1.5%，恐将成为本周表现最差的亚币。韩元紧随其后，跌约1.3%。 另一方面，人民币本周有望收高逾0.7%，泰铢亦可能小幅收高。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.63 109.39 -0.22 +2.77 112.67 坡元 1.3126 1.3080 -0.35 +1.88 1.3373 台币 29.226 29.207 -0.07 +2.13 29.848 韩元 1080.30 1071.90 -0.78 -0.91 1070.50 泰铢 31.36 31.34 -0.06 +3.89 32.58 菲律宾披索 51.64 51.58 -0.12 -3.31 49.93 印尼卢比 13450.00 13425.00 -0.19 +0.86 13565.00 印度卢比 64.14 64.02 -0.19 -0.42 63.87 马币 3.8870 3.8995 +0.32 +4.04 4.0440 人民币 6.2850 6.2965 +0.18 +3.53 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/郑茵/许娜；审校 张涛/王颖/张若琪)