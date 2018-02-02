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February 2, 2018 / 5:16 AM / a day ago

新兴汇市：人民币触及逾两年高点；其他多数亚币下跌

2 分钟阅读

    路透2月2日 - 中国人民币即期          周五触及逾两年高点，但其他亚币大多下跌并可能录得周线跌幅，因投资者在今日稍晚美国就业数据公布前趋于谨慎。
    
    一项路透调查显示，美国1月非农就业岗位料增加18万个。12月增加了14.8万个。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)言论增强了市场对美国经济的乐观看法，带动美元和美国公债收益率本周小幅反弹，打击了亚币，但美元本周仍可能录得周线跌幅。

    “市场正在提防今晚美国月度就业报告会优于预期，1月非农就业岗
位增幅超过18万个的预估值并高于20万个，不能忽视这种可能性，”星展
银行(DBS)的研究报告称。
    
    在亚洲，人民币是为数不多上涨的货币之一，兑美元涨0.2%。今日人
民币兑美元中间价          报6.2885元，上日为6.3045元。
    
    “未来几日，市场将密切关注中间价的情况，以判断近期人民币升值
因否引发了一些不安，”华侨银行研究报告称。
    
    马来西亚市场在两日假期结束后恢复交易，马币(林吉特)兑美元MYR
=亦走高，不过全周可能略微收低。

    另一方面，韩元兑美元          跌至一个多月低位，为盘中跌幅最大的新兴亚币。新加坡元      次之
。
    
    除了人民币和泰铢        外，其他亚币本周均可能收低。
    
    “外资对新兴市场资产的看法变得各异其趣，美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录在1月31日公布后
，市场愈发谨慎看待风险资产，”渣打银行在研究报告中称。
    
    菲律宾披索兑美元跌逾1.5%，恐将成为本周表现最差的亚币。韩元紧随其后，跌约1.3%。
    
    另一方面，人民币本周有望收高逾0.7%，泰铢亦可能小幅收高。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.63    109.39   -0.22   +2.77    112.67
    坡元                   1.3126    1.3080   -0.35   +1.88    1.3373
    台币                   29.226    29.207   -0.07   +2.13    29.848
    韩元                  1080.30   1071.90   -0.78   -0.91   1070.50
    泰铢                    31.36     31.34   -0.06   +3.89     32.58
    菲律宾披索              51.64     51.58   -0.12   -3.31     49.93
    印尼卢比             13450.00  13425.00   -0.19   +0.86  13565.00
    印度卢比                64.14     64.02   -0.19   -0.42     63.87
    马币                   3.8870    3.8995   +0.32   +4.04    4.0440
    人民币                 6.2850    6.2965   +0.18   +3.53    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/郑茵/许娜；审校 张涛/王颖/张若琪)
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