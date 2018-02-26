新兴汇市：亚币走坚，受美债收益率下跌及风险偏好升温提振

路透2月26日 - 新兴亚洲货币兑美元周一走坚，因美国公债收益率下降提振地区风险偏好，并导致美元处于守势。 随着美国10年期公债收益率 在周一亚洲时段小幅下跌，美元指数 跌0.3%。 不过，由于投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔于国会首次作证前持谨慎态度，美元波动不大。 亚洲股市周一追随美股周五收高的涨势上涨。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.7%。 “美国10年期公债收益率跌至2.90%下方，同时美股展现韧性，因此亚币和亚股在风险偏好上升之下都上涨。”丰业银行外汇策略师高奇称。 韩元 升值0.5%，领涨新兴亚币；泰铢 走强0.3%。 台币 升0.2%，与台股连袂上涨。 马币(林吉特) 升0.3%，为2018年以来表现最佳的新兴亚币之一。 人民币 周一上涨0.4%至两周高位，受中间价上升和美元走软支撑。 市场开盘前，中国人民银行公布人民币兑美元中间价 为6.3378元，上日中间 价为6.3482元。 “我们预计美元/人民币在中国关键政治人员变动和任命新任人民银行行长之前，将进 一步盘整，”新加坡OCBC大中华研究主管Tommy Xie在报告中写道。 坡元兑美元 上升0.2%，此前数据显示新加坡1月工业生产同比增17.9%高于预期。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 106.52 106.88 +0.34 +5.77 112.67 坡元 1.3172 1.3195 +0.17 +1.53 1.3373 台币 29.238 29.306 +0.23 +2.09 29.848 韩元 1072.91 1079.00 +0.57 -0.22 1070.50 泰铢 31.32 31.45 +0.42 +4.02 32.58 菲律宾披索 51.83 51.89 +0.12 -3.67 49.93 印尼卢比 13652.00 13665.00 +0.10 -0.64 13565.00 印度卢比 64.66 64.73 +0.11 -1.22 63.87 马币 3.9050 3.9170 +0.31 +3.56 4.0440 人民币 6.3151 6.3379 +0.36 +3.04 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/张若琪/杜明霞；审校 张涛/艾茂林/刘秀红)