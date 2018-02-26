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亚洲
February 26, 2018 / 6:40 AM / a day ago

新兴汇市：亚币走坚，受美债收益率下跌及风险偏好升温提振

2 分钟阅读

    路透2月26日 - 新兴亚洲货币兑美元周一走坚，因美国公债收益率下降提振地区风险偏好，并导致美元处于守势。
    
    随着美国10年期公债收益率           在周一亚洲时段小幅下跌，美元指数      跌0.3%。
    
    不过，由于投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔于国会首次作证前持谨慎态度，美元波动不大。

    亚洲股市周一追随美股周五收高的涨势上涨。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               升0.7%。
    
    “美国10年期公债收益率跌至2.90%下方，同时美股展现韧性，因此亚币和亚股在风险偏好上升之下都上涨。”丰业银行外汇策略师高奇称。
    
    韩元          升值0.5%，领涨新兴亚币；泰铢        走强0.3%。
    
    台币        升0.2%，与台股连袂上涨。            
    
    马币(林吉特)      升0.3%，为2018年以来表现最佳的新兴亚币之一。

    人民币          周一上涨0.4%至两周高位，受中间价上升和美元走软支撑。
    
    市场开盘前，中国人民银行公布人民币兑美元中间价          为6.3378元，上日中间
价为6.3482元。            
    
    “我们预计美元/人民币在中国关键政治人员变动和任命新任人民银行行长之前，将进
一步盘整，”新加坡OCBC大中华研究主管Tommy Xie在报告中写道。
    
    坡元兑美元      上升0.2%，此前数据显示新加坡1月工业生产同比增17.9%高于预期。
            
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   106.52    106.88   +0.34   +5.77    112.67
    坡元                   1.3172    1.3195   +0.17   +1.53    1.3373
    台币                   29.238    29.306   +0.23   +2.09    29.848
    韩元                  1072.91   1079.00   +0.57   -0.22   1070.50
    泰铢                    31.32     31.45   +0.42   +4.02     32.58
    菲律宾披索              51.83     51.89   +0.12   -3.67     49.93
    印尼卢比             13652.00  13665.00   +0.10   -0.64  13565.00
    印度卢比                64.66     64.73   +0.11   -1.22     63.87
    马币                   3.9050    3.9170   +0.31   +3.56    4.0440
    人民币                 6.3151    6.3379   +0.36   +3.04    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/张若琪/杜明霞；审校 张涛/艾茂林/刘秀红)
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