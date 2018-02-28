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亚洲
February 28, 2018 / 5:53 AM / 更新于 21 hours ago

新兴汇市：多数亚币走贬，因美联储主席鲍威尔谈话支撑美元

2 分钟阅读

    路透2月28日 - 多数新兴亚币周三走跌，美联储主席鲍威尔在国会听证会首秀偏向鹰派后，美元持坚于近三周高位。
    
    鲍威尔周二在上任以来首次公开亮相时承诺，在防止经济过热的同时坚持渐进加息的计划。
    
    美元指数      持稳于90.40，周二曾触及近90.50，为近三周来高位。
    
    美联储料将于3月召开决策会议时进行今年首度升息，届时料将发布最新的经济预估。

    “鲍威尔证词的基调显示整体上，在他的领导下，美联储政策不会突然改变，渐进升息步伐仍将是美联储的主调。”Oanda亚太交易主管Stephen Innes称。

    新兴亚币当中，韩元          是最大的拖累，跌幅最多达1%，创逾三周来盘中最大百分比跌幅。

    马币      最多跌0.5%，至两周最低；印尼卢比      和印度卢比        均走软0.3%。

    泰铢        最多跌0.5%，坡元        和菲律宾披索          微跌。

    人民币          跌0.2%。

    “我认为升息的轮廓触发股市‘避险’，美债收益率上升则打压亚债人气--这双双不利于亚币。”Innes说。

    台湾金融市场周三因公共假期休市。

    韩元兑美元          大幅下跌，因美联储主席鲍威尔的言论令美国升息步伐快于预期
的担忧重燃。
    
    韩元兑美元在本地结算平台报1,080.1，较上日收盘价1,071.3下跌0.81%。
    
    人民币兑美元走软，反映美元从鲍威尔的鹰派言论中获得支撑。
    
    中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受
春节因素影响企业普遍停工减产；非制造业PMI亦降至四个月低点。两项数据虽双双下滑但
仍延续扩张态势，预计随着节后企业生产逐渐恢复正常，经济运行或回归趋稳态势。            
    
    “美国利率正常化速度加快，对亚币人气构成重大挑战，”Oanda的Innes说，“中国PM
I创六年最大降幅更是往伤口上撒盐。”
    
    人民币2月料录得9月来首次月线跌幅。
    
                                      亚洲     当日 今年以来   2017年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    日圆                   107.08    107.31   +0.21   +5.22    112.67
    坡元                   1.3249    1.3242   -0.05   +0.94    1.3373
    韩元                  1082.70   1071.30   -1.05   -1.13   1070.50
    泰铢                    31.45     31.34   -0.35   +3.59     32.58
    菲律宾披索              52.08     52.03   -0.10   -4.13     49.93
    印尼卢比             13713.00  13670.00   -0.31   -1.08  13565.00
    印度卢比                65.07     64.87   -0.30   -1.84     63.87
    马币                   3.9230    3.9060   -0.43   +3.08    4.0440
    人民币                 6.3285    6.3170   -0.18   +2.82    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 龚芳/张若琪/杜明霞/于春红/汪红英)
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