新兴汇市：多数亚币走贬，因美联储主席鲍威尔谈话支撑美元

路透2月28日 - 多数新兴亚币周三走跌，美联储主席鲍威尔在国会听证会首秀偏向鹰派后，美元持坚于近三周高位。 鲍威尔周二在上任以来首次公开亮相时承诺，在防止经济过热的同时坚持渐进加息的计划。 美元指数 持稳于90.40，周二曾触及近90.50，为近三周来高位。 美联储料将于3月召开决策会议时进行今年首度升息，届时料将发布最新的经济预估。 “鲍威尔证词的基调显示整体上，在他的领导下，美联储政策不会突然改变，渐进升息步伐仍将是美联储的主调。”Oanda亚太交易主管Stephen Innes称。 新兴亚币当中，韩元 是最大的拖累，跌幅最多达1%，创逾三周来盘中最大百分比跌幅。 马币 最多跌0.5%，至两周最低；印尼卢比 和印度卢比 均走软0.3%。 泰铢 最多跌0.5%，坡元 和菲律宾披索 微跌。 人民币 跌0.2%。 “我认为升息的轮廓触发股市‘避险’，美债收益率上升则打压亚债人气--这双双不利于亚币。”Innes说。 台湾金融市场周三因公共假期休市。 韩元兑美元 大幅下跌，因美联储主席鲍威尔的言论令美国升息步伐快于预期 的担忧重燃。 韩元兑美元在本地结算平台报1,080.1，较上日收盘价1,071.3下跌0.81%。 人民币兑美元走软，反映美元从鲍威尔的鹰派言论中获得支撑。 中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受 春节因素影响企业普遍停工减产；非制造业PMI亦降至四个月低点。两项数据虽双双下滑但 仍延续扩张态势，预计随着节后企业生产逐渐恢复正常，经济运行或回归趋稳态势。 “美国利率正常化速度加快，对亚币人气构成重大挑战，”Oanda的Innes说，“中国PM I创六年最大降幅更是往伤口上撒盐。” 人民币2月料录得9月来首次月线跌幅。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 107.08 107.31 +0.21 +5.22 112.67 坡元 1.3249 1.3242 -0.05 +0.94 1.3373 韩元 1082.70 1071.30 -1.05 -1.13 1070.50 泰铢 31.45 31.34 -0.35 +3.59 32.58 菲律宾披索 52.08 52.03 -0.10 -4.13 49.93 印尼卢比 13713.00 13670.00 -0.31 -1.08 13565.00 印度卢比 65.07 64.87 -0.30 -1.84 63.87 马币 3.9230 3.9060 -0.43 +3.08 4.0440 人民币 6.3285 6.3170 -0.18 +2.82 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 龚芳/张若琪/杜明霞/于春红/汪红英)