调查：投资者削减多数亚币多仓 以降低风险

路透9月21日 - 周四公布的一项路透调查显示，过去两周投资者削减多数亚洲货币多仓，受朝鲜半岛紧张局势惊吓，且有迹象显示更多主要央行在缩减持续数年的超宽松政策。

此次调查是在周二至周四期间进行的，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在周二和周三召开了政策会议。

一如市场预期，美联储周三表示，将于10月开始缩减其资产负债表，这擦亮了美元的前景。

美联储还暗示，仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱，这帮助将美元推高至近两个月高点，并降低了新兴市场资产的吸引力。

**朝鲜半岛紧张局势**

根据路透对17名分析师、交易员与基金经理的调查，过去两周，投资者可能增加了韩元空仓。韩元空仓创4月以来最大增幅。

朝鲜半岛持续的地缘政治紧张局势打击了投资人购买亚洲地区资产的意愿，尽管朝鲜一再炫耀武力引发的下跌都持续不长，市场寄望战争仍然可以避免。

美国总统特朗普和韩国总统文在寅将于周四就朝鲜核危机举行会谈。目前亚太政局紧张，人们担心特朗普针对朝鲜领导人金正恩的尖锐言论是否会导致形势误判。

特朗普本周表示，美国或许不得不“彻底毁灭”朝鲜。

**多数新兴货币多仓削减**

不过，过去两周投资者人气变化最大的当属人民币。

自7月以来，人民币多头仓位下降最多，投资人揣测中国当局可能愈发担忧人民币迅速升值对出口商和经济增长造成的影响。

到9月初人民币兑美元已飙升了约7.5%，受美元低迷和中国央行一连串上调人民币中间价的提振。不过自此后人民币稍有回落。

本月稍早，中国央行取消了两项支撑人民币汇价的措施，暗示随着资本外流的放缓，目前当局急于打击对人民币单边升值的投机。

调查显示，印度卢比的多头仓位触及1月来低点。

投资者最为看多泰铢。在经常帐盈余强劲、投资者对泰国经济信心满满、以及政治风险忧虑消退的支撑下，泰铢持续走强。

尽管大部分投资者预计泰国央行将在下周的政策会议上维持指标利率在1.5%不变，但ING却认为泰国央行将在下次会议上降息。

荷兰国际集团(ING)称，如果泰国央行在抵制政府要求其放松政策和压低泰铢的压力后又降息支持经济，

则将有损其自身的美誉。

泰国央行周一称，已针对泰铢的“周期性投机行动”采取措施。泰铢兑美元徘徊在逾28个月高位。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、

印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期(日/月) 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

20/9 -0.50 0.21 -0.39 -0.63 -0.28 -0.41 -0.46 0.71 -0.99

7/9 -1.32 0.13 -0.58 -0.46 -0.46 -0.73 -0.35 0.83 -0.99

24/8 -1.10 -0.19 -0.47 -0.52 -0.35 -0.99 -0.17 0.97 -1.01

10/8 -1.14 -0.60 -0.74 -0.64 -0.33 -1.34 -0.37 0.55 -1.16

27/7 -0.79 -0.88 -0.73 -0.50 -0.18 -1.00 -0.36 0.83 -1.13

13/7 -0.40 -0.07 -0.20 -0.27 0.05 -0.64 -0.34 0.76 -0.44

29/6 -0.34 -0.50 -0.45 -0.64 -0.37 -0.80 -0.20 0.53 -0.88

15/6 -0.71 -0.73 -0.57 -0.54 -0.50 -0.83 -0.57 -0.01 -0.84

1/6 -0.61 -0.78 -0.76 -0.66 -0.94 -1.05 -0.56 -0.11 -0.86

18/5 -0.27 -0.89 -0.60 -0.52 -1.00 -1.21 -0.56 -0.01 -0.62

4/5 -0.18 -0.40 -0.31 -0.54 -0.98 -1.25 -0.51 0.21 -0.52

20/4 -0.09 0.23 -0.17 -0.39 -0.54 -0.90 0.03 0.22 -0.50

路透调查：亚洲新兴货币图表 here

(完)