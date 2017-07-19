国际油市：亚洲燃料油现货升水抹去跌幅，未理会富查伊拉库存增加

路透新加坡7月19日 - 亚洲燃料油市场周三未理会富查伊拉石油中心库存大幅增加的情况，380-cstFO380-SIN-DIF和180-cst燃料油较迪拜原油升水均抹去一周跌幅。

S&P Global Platts数据显示，截至7月17日当周，阿联酋富查伊拉石油工业区(FOIZ)燃料油库存跳升135.4万桶，或11.2%，至1,345.6万桶。

富查伊拉石油中心燃料油库存现在处于1月开始编制纪录以来的最高水平。

行业消息人士称，自从最近禁止卡塔尔拥有或运营的船只停靠阿联酋港口后，船用燃料油销售减少，导致即便夏季需求不断增加，但过去几周富查伊拉燃料油库存也未能减少。

汤森路透石油研究的评估显示，7月运往东亚的燃料油总量仅略高于500万吨，因来自西方和中东的燃料油低于平均水平。

但预计8月总流入量会反弹，因预计当月来自西方的燃料油将会超过400万吨。

中国官方数据显示，6月燃料油产量降至254万吨，同比降1.6%。今年前六个月燃料油产量为1,400万吨，同比升0.8%。

普氏窗口据报有两笔货船成交，分别为2万吨的180-cst燃料油和2万吨的380-cst燃料油。(完) (编译 刘静；审校 母红)