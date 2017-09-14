FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
国际油市：新加坡库存下降提振亚洲燃料油市场
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月14日 / 下午1点46分 / 1 个月前

国际油市：新加坡库存下降提振亚洲燃料油市场

1 分钟阅读

    路透新加坡9月14日 - 亚洲实货和纸货燃料油市场周四受到提振，因
官方周度数据显示，新加坡燃料油库存下降11%，结束五周连续增加的势
头。

    行业消息人士称，库存减少扶助改善市场前景，使纸货市场的近期跨
月价差              、套利价差           和裂解价差<FO180SGCKMc1
>扩阔，同时还提振了现货燃料油船货的溢价。
    
    官方数据显示，截至9月13日当周，新加坡岸上燃料油库存减少11%，
或44.9万吨，至总计350万吨。
    
    新加坡周度净进口减少20%，至五周低位57.5万吨。
    
    但目前新加坡燃料油库存较去年同期高出9%。

    在普氏窗口，据报有三艘180-cst燃料油船货成交，共计6万吨。还有
一艘4万吨的380-cst燃料油船货成交。
    
    这三艘180-cst燃料油船货的买家均为摩科瑞，两艘从贡渥(Gunvor)
购得，另一艘船货的卖家是维多公司。 
    
    摩科瑞9月份在普氏窗口共计购买了20万吨燃料油，均为180-cst燃料
油船货。
    
    托克(Trafigura)是周四唯一一笔380-cst燃料油船货的卖家，BP为买
家。 
    
    托克9月在普氏窗口共计购买了103.1万吨380-cst燃料油。(完) (编译 母红; 审校 李军)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below