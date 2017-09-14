国际油市：新加坡库存下降提振亚洲燃料油市场

路透新加坡9月14日 - 亚洲实货和纸货燃料油市场周四受到提振，因 官方周度数据显示，新加坡燃料油库存下降11%，结束五周连续增加的势 头。 行业消息人士称，库存减少扶助改善市场前景，使纸货市场的近期跨 月价差 、套利价差 和裂解价差<FO180SGCKMc1 >扩阔，同时还提振了现货燃料油船货的溢价。 官方数据显示，截至9月13日当周，新加坡岸上燃料油库存减少11%， 或44.9万吨，至总计350万吨。 新加坡周度净进口减少20%，至五周低位57.5万吨。 但目前新加坡燃料油库存较去年同期高出9%。 在普氏窗口，据报有三艘180-cst燃料油船货成交，共计6万吨。还有 一艘4万吨的380-cst燃料油船货成交。 这三艘180-cst燃料油船货的买家均为摩科瑞，两艘从贡渥(Gunvor) 购得，另一艘船货的卖家是维多公司。 摩科瑞9月份在普氏窗口共计购买了20万吨燃料油，均为180-cst燃料 油船货。 托克(Trafigura)是周四唯一一笔380-cst燃料油船货的卖家，BP为买 家。 托克9月在普氏窗口共计购买了103.1万吨380-cst燃料油。(完) (编译 母红; 审校 李军)