国际油市：亚洲燃料油11月东方-西方套利价差下跌，尽管ARA库存上升

路透新加坡9月29日 - 燃料油11月东方-西方套利价差在亚洲市场周五收盘时跌至近两周低位，尽管业内消息人士称，数据显示阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)石油中心的燃料油库存过去一周升至三周高位。

虽然套利价差下跌，但两位业内消息人士称，买入11月到岸新加坡的新船货仍存在套利空间。

11月套利价差周五在亚市结算时报每吨22.75美元，较前日下跌0.25美元。

PJK数据显示，截至9月28日当周，ARA石油中心的燃料油库存上升17%，或18.7万吨，至129万吨。此前连续两周下滑。

ARA燃料油库存较上年同期大增66%。

官方数据显示，截至9月27日当周新加坡燃料油库存下降5.5%，至347万吨；而截至9月25日当周Fujairah Oil Industry Zone (FOIZ)燃料油库存增加8%至总计174万吨。

普氏窗口据称有四笔船货达成，总计成交8万吨380-cst燃料油。

消息人士称，Coastal、摩科瑞和中石油各向兴隆出售一笔2万吨船货，价格相当于较新加坡报价溢价每吨约2-2.55美元不等。

Coastal从摩科瑞买入四笔船货，价格相当于较新加坡报价溢价每吨约2.25美元。

9月窗口总计成交226.2万吨燃料油，8月为140.2万吨。

本月托克(Trafigura)买入的燃料油数量最多，在窗口买入103.1万吨；其次是兴隆买入54万吨，以及摩科瑞买入24万吨。

本月摩科瑞卖出100.2万吨位居榜首，其次为中石油卖出46万吨，贡渥(Gunvor)卖出26万吨。(完) (编译 许娜；审校 王洋)