焦点：亚洲汽油供过于求 需求脱离峰值压低裂解价差至2015年来低点

路透新加坡1月23日 - 亚洲汽油裂解价差处于三年最低，因供应充足，需求脱离峰值，且原油价格稳步上涨，使得汽油精炼利润受到压缩。

1月2-23日亚洲汽油裂解价差均值为每桶较布兰特原油升水7.49美元，为2015年以来各年1月最低，且不及2016年1月水平的一半，约为2017年1月时的三分之二。

这种疲软状况可能是未来趋势的预兆。美银美林本周称，由于电动汽车兴起，汽油需求可能在2025年左右触顶，意味着加工速率“可能永久性下滑，精炼利润率严重受挫”。

一些行业消息人士预计，2018年汽油基本面将暂时好转，因为供应将随着2月初炼厂维修季来临而开始收紧，而此时也正值农历春节假期因素可能使需求增强。

“我们预计由于需求增强，2月亚洲汽油裂解价差较迪拜原油将走强，但料仍低于2017年水平，”能源顾问公司Wood Mackenzie亚太石油提炼资深分析师Joe Willis称。

汽油裂解价差也可基于迪拜原油价格得出，迪拜油价往往反映布兰特油价。

“1月间(全球)汽油需求处于季节性低位，在中国农历新年之前回升，”Willis说。

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**掉期处于正价差结构**

汽油掉期走势反映供应过剩，即期合约价格低于远期合约，出现正价差结构，这种结构自1月初以来一直持续。

汽油掉期很少陷入长期正价差结构，只有在2016年除外，当时由于供应大量过剩，因此即便是在需求旺季，汽油也被储存在油轮中。

当前的供应过剩预计不会像2016年那么严重，但汽油裂解价差也不会回到2017年的水准。

Wood Mackenzie数据显示，去年亚洲汽油需求量较产量高出20万桶/日，但今年消费量料将与产量持平于720万桶/日。

新加坡一位亚洲汽油交易商称，“供应较多不仅因为西方加工量较高，亚洲也如是。”

例如，中国12月汽油出口量创下123万吨的新高，超过了2016年6月所创的110万吨前高纪录。

中国今年第一批成品油出口配额高于去年第一批的数量，而这是两座日产40万桶成品油新炼厂开工之前。

鉴于市场疲弱，亚洲92号汽油的价格年增幅是清洁燃料中最低的。

1月汽油平均价格较上年同期增长14%。柴油和航煤均涨23%，石脑油升19.4%。

而从去年1月以来布兰特原油价格已累计涨24%。(完)