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（更正）分析：香港IPO市场活跃挑战纽约龙头地位 中企上市地选择或改变平衡
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2017年11月17日 / 凌晨5点55分 / 更新于 21 小时前

（更正）分析：香港IPO市场活跃挑战纽约龙头地位 中企上市地选择或改变平衡

3 分钟阅读

（更正：因译文有误，内文第10段引语改为...有许多“等着上市”的中国科技公司，尤其是金融科技公司，“他们之中”会有愈来愈多将打算在香港上市...，而非...有一些“暂缓的”中国科技公司上市案，尤其是金融科技公司，以及会有愈来愈多的企业将打算在香港上市...）

资料图片：2015年7月，中国香港，中环概貌。REUTERS/Bobby Yip

路透香港11月16日 - 香港成为比纽约更热络的IPO市场，这种情况并不常见，但近期的一些交易以及大型中资科技企业可望陆续来港上市，表明这两大IPO交易中心之间的天平出现一些改变。

虽然纽约势将拿下今年全球最大IPO市场的宝座，但在香港，新上市科技股也出现前所未见的申购需求以及上市首日暴涨的情况。

据汤森路透数据，今年迄今纽约证交所IPO案规模达279亿美元，是香港122亿美元的两倍多。

但上周阅文集团(0772.HK)在香港挂牌上市，首日交易跳涨86%，成为今年大型企业上市首日最大涨幅，远超美国社交平台Snap(SNAP.N)44%的涨幅。阅文集团是腾讯(0700.HK)旗下中国最大网上文学平台。

上市首日即大涨在香港并不多见，在这儿上市的一众中国国企IPO案都没有引起投资者太高的兴致，使得银行业人士口中的“亲朋好友”--内地企业接手了大多数股票。

本周由英特尔(INTC.O)和香港大亨李嘉诚所支持的雷蛇(1337.HK)，在香港首日挂牌大涨18%，而中国最大互联网汽车零售交易平台--易鑫集团(2858.HK)周四在上市首日收升6%。

尽管这些上市首日的涨幅不算大，但香港市场过去六年来大型上市案中有半数在首日是收平盘或下跌，因此这样的表现算是很亮眼了。反观纽约市场，IPO案中80%在首日交易走升。

香港散户是挂牌首日上涨的推手，阅文集团在公开发售部分超额认购625倍，易鑫集团则是560倍。基金公司的配售部分在这两家公司同样获得大幅的超额认购。

银行业人士预测买兴激增情况将持续，尤其是对准备上市的科技公司。

“现在有些上市案表现良好，投资人对香港IPO重拾兴趣，”高盛股票资本市场日本以外亚洲配置暨风险主管David Binnion表示。“有许多等着上市的中国科技公司，尤其是金融科技公司，他们之中会有愈来愈多将打算在香港上市。”

**看好科技股上市**

在香港上市人气扶摇直上之际，银行业者看好未来18个月可能会有不少大型中国科技股IPO案，其规模要大于多数可能在美国挂牌的IPO案。

其中包括估值300亿美元的生活在线服务公司美团点评(Meituan-Dianping)，估值185亿美元的资产管理平台陆金所(Lufax)。排在这个名单第一位的是阿里巴巴(BABA.N)旗下支付子公司蚂蚁金服(Ant Financial)，在去年的一轮融资中其估值达到600亿美元。

“香港肯定是会吸引更多的中国科技公司，”中金执行总经理以及投资银行部TMT行业联席主管金钟表示。“今年(这些科技公司在香港的)成功上市... 给了他们(其它中国科技公司)信心，觉得香港是个不错的选择。”

美团点评、陆金所和蚂蚁金服尚未就上市计划进行过公开评论。

随着纽约和香港之间的优势对比愈发模糊，每家公司都必须就上市地点做出决定。

通常来说，纽约市场可以提供较高的估值、更多了解科技领域的投资者、包括双层股权结构在内的更灵活上市体系，并且享有全球最大市场的盛名。

而香港市场的优势在于：熟悉中国，拥有众多渴求拥有“一鸣惊人”股票的散户投资者，以及方便亚洲高管的时区。另外，股票上市后，还可以通过沪港通和深港通吸引中国大陆的投资。目前沪港通和深港通还不允许投资IPO。

摩根大通的亚太投资银行业务联席主管霍隽(John Hall)表示，估值方面已经不是什么问题。“从投资者群体来说，现在所有交易都是全球性的，尤其是中国交易，往往同时吸引来自美国和亚洲的投资者。”

**放弃“一股一票”？**

一个明显的不同在于，纽约允许双重股权结构。

在中国阅文集团上市仅几天后，中国第二大互联网搜索引擎公司--搜狗(SOGO.N)在纽约IPO筹资5.85亿美元，后者采用双重股权结构。

“或许未来，香港会变得更有吸引力，”搜狐公司(SOHU.O)首席执行官张朝阳表示，并谈到美国投资者成熟且先进。而且“在美国可采用双重股权结构上市，这一点对我们很重要。”

不过，香港目前准备考虑放弃其严格的“一股一票”原则，以更好地与纽约争夺中资企业上市案。

瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins)北京办事处执行合伙人杜以龙称，这可能会鼓励中国科技企业重新考虑香港。

他称，“(香港)监管机构的支持和鼓励，加上通过沪港通、深港通流入香港的中国资本，会让香港市场逐渐增强其对中国科技公司的吸引力。这个市场也会逐渐形成气候。这会是一个良性的循环。”

一些最新在美国上市企业的表现，也可能让那些打算在美国上市的企业感到气馁。

阿里巴巴支持的物流企业百世BSTI.N因需求温和，被迫将9月首次公开发行(IPO)规模减半至4.5亿美元。而一年前在纽约上市筹资14亿美元的中通快递(ZTO.N)，上市首日下跌15%，之后股价一直低于发行价。

美国投资者也能够看出香港对中国企业的吸引力。

“看看中国的创业环境，会有新兴公司需要上市，”威斯康辛州密尔沃基Capital Innovations的创始人兼投资长Michael Underhill表示。

“它们是否适合在纽约上市？或许吧。但它们在香港上市会更容易。”(完)

编译 李爽/戴素萍/王灿/许娜/杜明霞；审校 李婷仪/孙茉莉/徐文焰/刘秀红/张明钧

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