中国期市：上海钢铁期货触及六周高点，因预计明年中国钢铁需求仍强劲

* 铁矿石和焦煤期货都触及数周高点

* 2018年中国钢铁价格料保持坚挺--中钢协

路透马尼拉11月27日 - 上海钢铁期货价格周一攀升至六周高位，因预期中国需求在明年将保持强劲，这进而提振炼钢原材料--铁矿石和焦煤的价格也升至数周高点。

中国钢铁工业协会的一位官员上周称，作为全球最大的钢铁消费国，中国的钢铁需求在2018年料持续稳中向好，供应和生产将更趋平衡。

中钢协常务副会长顾建国上周五在钢铁行业论坛会上表示，中国的环保举措将限制2018年钢铁产出，帮助延续钢铁价格今年的涨势。

0237GMT，上海期交所主力5月螺纹钢期货上涨2%至每吨3,870元人民币(587美元)，盘中稍早一度触及10月17日来高位3,880元人民币。

大连商品交易所铁矿石期货高见每吨516.50元人民币，创9月20日来最高，最新上升0.8%报512元人民币。

澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师在报告中称，铁矿石交易商继续押注，北京周边钢厂冬季减产后需求将反弹。

中国北部钢铁产量仍受限，政府为治理雾霾采取的限产举措料持续至3月底。

根据Metal Bulletin，中国青岛港交割的铁矿石期货.IO62-CNO=MB上涨0.4%至每吨67.94美元，为9月20日来最高。该现货指标价格上周上涨8.5%，创7月初来最大涨幅。

其他炼钢原材料周一亦上涨。大连焦煤触及逾10周高位1,344元人民币，焦碳触及九周高点2,045.50元人民币。(完) (编译 高琦/杜明霞；审校 龚芳/张荻)