中国期市：中国钢价持于11周高点，有望创下8月来最大周线涨幅

路透马尼拉12月1日 - 上海钢铁期货周五在9月中旬以来的最强水平交投，料将录得四个月来最大的周线涨幅，受中国供应吃紧支撑。

由北京当局力图解决雾霾问题，下令华北地区钢铁厂从本月起至明年三月大幅削减产量。在炼钢前对铁矿石的烧结过程会造成严重污染。

一名北京的交易员表示，钢价走扬使得部分钢厂削减产量的幅度低于预估。

“这是受利润的驱使，因此钢厂不愿意减产那么多，”她表示。

0231GMT，上海期交所主力螺纹钢期货跌0.3%至每吨3,984元人民币(603美元)。该合约稍早一度高见4,018元，距离周四所及9月13日来高位4,043元不远。

螺纹钢期货本周迄今累计上升约5%，为8月初来最大升幅。

在中国推动基础设施建设和供应趋紧情况下，螺纹钢生产商今年利润率超过每吨1,000元人民币。

根据钢之家(SteelHome)，中国贸易商螺纹钢库存上周降至335万吨，至少为2011年来最低水平。SH-TOT-RBARINV

钢铁价格上涨帮助提振铁矿石和焦煤，后两者周线均料上涨。

大连商品交易所5月铁矿石期货最新上涨1.7%，至每吨524.50元人民币，接近周四触及的10周高位526.50元。

现货铁矿石价格亦上涨，据《金属导报》，中国青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周四上涨0.3%至每吨68.13美元，创9月20日来最高。

大连焦煤周五上涨1.9%至每吨1,396元人民币，焦碳上升1.8%至2,166元人民币。(完) (编译 陈宗琦/杜明霞；审校 白云/孙茉莉)