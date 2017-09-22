中国期市：钢材及炼钢原料价格全面挫跌，受需求疑虑及评级下调打击

路透马尼拉9月22日 - 中国钢材、铁矿石、焦煤价格周五挫跌至数周低位，创多月来单周最大跌幅，受需求放缓及标普调降中国评级打击。

钢材期货跌势蔓延至炼钢原料价格，在今年一波大涨后进一步回调。今年的大幅涨势主要是由中国削减过剩产能的供给侧改革推动。

上海期货交易所主力螺纹钢合约收挫4.5%，至每吨3,554元人民币，稍早触及7月31日以来低位3,527元。

螺纹钢本周大跌近6%，为2016年12月以来单周最大跌幅。

大连商品交易所主力铁矿石合约一度跌至463.50元人民币，为7月17日以来最低。本周共跌8%，创5月初以来最大周线跌幅。

“冬季铁矿石需求预计走软，因为钢厂减产，而且铁矿石供应将增加，去年第四季全球铁矿石生产商的产量就曾增长，”济南一名交易员表示。

中国政府要求包括河北在内的主要产钢省份的钢厂冬季最高减产一半，以改善空气质量。

Metal Bulletin数据显示，运抵青岛港的铁矿石价格.IO62-CNO=MB周四大跌5.1%，报每吨66.09美元，为7月14日以来最低。

标普周四下调中国长期主权债信评级也打击投资人对大宗商品的人气，造成、镍和锌等基本金属下跌。

焦煤和焦炭也未能幸免下跌，山东淄博卓创资讯分析师张敏表示，这两种商品本来已经受到需求走软的打击，标普下调评级进一步打击人气。

大连焦煤收跌4.9%，报每吨1,210.50元人民币，焦炭跌5.4%，报每吨2,032元人民币，本周这两种商品分别累计下跌逾10%和逾11%，为4月以来最大单周跌幅。(完) (编译 蔡美珍/李春喜 审校 孙茉莉/高琦)